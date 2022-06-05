Diablo Immortal'da Tam Teçhizata Sahip Olmanın Bedeli!

Diablo Immortal, çıkışıyla birlikte tüm oyun camiasının diline dolanmış durumda. Gerek iyi gerek kötü yönleriyle gündemden düşmeyen oyun için bir YouTube kanalı, bir hesaplama yapmış. Bu hesaplamaya göre Diablo Immortal’da karakterinizi tam donatmak için 110.000 dolar ödemeniz gerekiyor. Gelin, biz de benzer bir hesaplamayı TL cinsinden yapalım.

Yeni piyasaya sürülen Activision Blizzard'ın Diablo Immortal'ı çok çeşitli nedenlerle uzun süredir oyun dünyasının gündeminde. Bu nedenlerden biri de oyunun mikro satın alım modeli. Şöyle ki, Diablo Immortal aslında oynaması ücretsiz bir oyundur ve oyuncuların sürekli gelişimini destekleyebilecekleri çeşitli yollar sunar.

Sürdürülebilirliğe yönelik bu yaklaşım günümüzde oldukça yaygın olsa da Diablo Immortal, çoğu oyuncunun beklediğinden ileri gitti. YouTube kanalı Bellular News'in hesaplamalarına göre oyunun benzersiz para kazanma sistemi, karakterin maksimum donanımını son derece pahalı bir hale getirecek şekilde kurulmuş. Peki ülkemizde karakterimizi 'fullemek' ne kadar mâl oluyor?

Diablo Immortal’da karakterini 110.000 dolara tam teçhizatlı yaptı:

Sorun şu ki Diablo Immortal'ın oyun içi para sistemi 'Efsanevi Mücevherler' ile çok sayıda işlem yapabiliyorsunuz. Bunlar, normal donanım ve XP seviyesinin yanı sıra karakterlerin üç ilerleme sütunundan biridir ve kişinin oyun sonu seviyesine ilerlemesini en kısa yoldan elde edilmesini sağlıyor.

F2P (oynaması ücretsiz) oyun olan Diablo Immortal'da oyuncular, en yüksek puanlı 'Efsanevi Mücevherleri' (yalnızca oyunun para kazanma seçeneklerinden bazıları aracılığıyla kullanılabilir) kazanamıyorlar. Bellular News'in YouTube üzerinden paylaştığı videoda küçük bir hesaplama yapılarak, oyun içi para sistemiyle karakterin tüm donanımını maksimuma çıkartmanın 110.000 dolara mâl olduğu görülüyor.

Ülkemizdeki maliyetini hesaplayalım;

Bellular News'in karakterinin donanımına 110.000 dolar harcaması, en yüksek Efsanevi Mücevher paketinden 1100 adet aldığı anlamına geliyor. Yüzde 20 ekstra kampanyası olduğu halde alınması gereken paket sayısı oldukça fazla ve paketin yurt dışı satış fiyatı 99 dolar.

Ülkemizde de bu paketlerin fiyatları, yukarıda görmüş olduğunuz gibi listelenmiş durumda. Yani Bellular News'in aldığı 99 dolarlık paket, ülkemizde 1.699 TL'ye satılıyor. Yani YouTuber'ın 1100 adet aldığı düşünüldüğünde 110.000 dolar yapan harcama, ülkemiz için 1.870.000 TL'ye tekabül ediyor. Oyunun oynaması ücretsiz olduğu düşünüldüğünde, maksimum teçhizata sahip olmanın bu denli pahalı olması biraz kafa karıştırıcı bir durum. Tabii ki oyuna para ödemek gibi bir zorunluluğunuz yok. Ancak bu satın alımlar karakterinizin çok daha kolay bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca yeni çıkan Diablo Immortal hakkındaki görüşlerimizi de görmek isterseniz, ikincil YouTube kanalımız Fobito'dan paylaştığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Diablo Immortal incelememiz: