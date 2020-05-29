Apple’ın Safari’de yayınlanacak özellikleri test ettiği tarayıcısı Safari Technology Preview'ın yeni sürümünü yayınladı. Safari Technology Preview 107 güncellemesi, tarayıcıda bulunan bazı hataların düzeltilmesinin yanında performans iyileştirmelerini sunuyor.

Apple, 2016 yılının mart ayında deneysel bir internet tarayıcısı olan Safari Technology Preview’ı piyasaya sürdü ve yeni özelliklerini burada test etmeye başladı. Safari Technology Preview, kararlı Safari sürümüne gelmesi muhtemel özelliklerin test edildiği bir 'Beta' uygulama görevi görüyor.

Safari Technology Preview 107 isimli son sürümde Web Inspector, Web API, CSS, IndexedDB, JavaScript, CSS Grid ve erişilebilirlik için hata düzeltmeleri yer alıyor. Tarayıcının yeni sürümünde hata düzeltmelerinin yanında performans geliştirmeleri de yer alıyor.

Safari Technology Preview’ı kullanmak ve yeni özellikleri test etmek için MacOS’un son iki sürümü olan Mojave veya Catalina’yı kullanmak gerekiyor. Bu iki MacOS sürümünü kullanan Mac ve MacBook kullanıcıları, buradaki bağlantıdan Safari Technology Preview’ı indirebilirler.

Apple, Safari Technology Preview’ı yeni özellik geliştirme sürecinde geliştirici ve kullanıcılardan geri bildirim almak için kullanıyor. Bu nedenle Safari kullanmaya devam ederken Safari Technology Preview’ı da kullanabilirsiniz. Üstelik Safari Technology Preview’ı indirip kullanmak için herhangi bir geliştirici hesabına da ihtiyaç duyulmuyor.