Mayıs 2022'ye ait otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı. Açıklanan verilere baktığımızda Mayıs 2022'de en çok otomobil satan marka ile Ocak-Mayıs 2022'de en çok otomobil satan markanın farklı olduklarını görüyoruz. İşte otomobil ve hafif ticari araç sektörünün Mayıs 2022'si...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Mayıs 2022'ye ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlar biraz kafa karıştırıcı çünkü Mayıs 2022, önceki aylara göre biraz daha iyi geçmiş durumda olsa da 2022'nin gelenine baktığımızda pazardaki daralmanın hız kesmeden devam ettiğini görüyoruz. Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve ODD'nin paylaştığı verilere hep birlikte bakalım. Bakalım hangi marka en çok satış rakamına ulaşarak Mayıs 2022'nin zirvesine oturdu...

ODD'nin açıkladığı verilere göre Mayıs 2022'de 51.750'si otomobil olmak üzere 65.167 adet araç satışı gerçekleştirildi. Bu rakam Mayıs 2021'le kıyaslandığında, araç satışlarının yüzde 19,1 oranında arttığını görüyoruz. Yılın geneline baktığımızda ise toplamda 277.252 adet araç satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu satış miktarı, Ocak-Mayıs 2021 aralığından yüzde 12 daha düşük.

Düşük vergili otomobiller tercih sebebi olmaya devam ediyor

Türkiye'de düşük vergi dilimine giren araçların tercih nedeni haline geldiği bilinen bir şey. Bu durum, rakamlarda da kendisini gösteriyor. Öyle ki Ocak-Mayıs 2022 döneminde satılan araçların yüzde 89,4'ünü A, B ve C segment araçlar oluşturdu. Bu üç segment kendi arasında kıyaslandığında, C segment otomobillerin ağır bastığını görüyoruz. Yılın başından beri satılan C segment araç sayısı 104.109 adet olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte, Türkiye'de en çok tercih edilen gövde tipinin yüzde 40,8'le SUV olduğunu belirtelim. Bu gövde tipini yüzde 35'le sedanlar, yüzde 22,2'yle de hatchbackler takip etti.

Hibrit motorlu otomobiller, dizelleri geride bırakmak üzere

Ocak-Mayıs 2022 dönemindeki motor tiplerine baktığımızda, benzinli otomobillerin pazar paylarının hala çok yüksek olduğunu görüyoruz. Belirtilen dönemde satılan araçların yüzde 70,6'sı benzinli motora sahipti. bu motor tipini yüzde 16,1'le dizel, yüzde 10,3'le de hibrit takip etti. Akaryakıt fiyatlarından kurtulmak isteyen vatandaş, az yakan dizel yerine hibrite dönmeye başlamış gibi görünüyor. Son dönemlerde dizel otomobillerle hibrit motorlu otomobiller arasında fiyat açısından bir fark kalmadığını da söyleyelim. Öte yandan; satılan otomobillerin yüzde 87,8'i 1600 cc'den düşük motora sahipti. Araçların binde 8'inin motoru ise 1600-2000 cc aralığındaydı.

Mayıs 2022'de en çok otomobil satan markalar

Fiat: 9.392 adet satış

Volkswagen: 5.963 adet satış

Renault: 5.709 adet satış

Toyota: 3.537 adet satış

Hyundai: 3.354 adet satış

Dacia: 3.321 adet satış

Honda: 2.064 adet satış

Peugeot: 1.636 adet satış

Mercedes-Benz: 1.604 adet satış

Ford: 1.369 adet satış

2022'de en çok otomobil satan markalar