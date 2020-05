Mayıs Ayında Oyuncularla Buluşacak Video Oyunları (Liste)

Piyasada ilgisini çeken oyunları sömürmüş oyuncular, toplanın! Gelin, bu ay oyun dünyası bize hangi oyunları sunacak, hazırladığımız listeden bakalım. Liste, PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncuları için hazırlanmıştır.

Evde kaldığımız şu günlerde zaman geçirmek için eğlenceli bir oyun arıyor ancak yeni bir oyun bulamıyor musunuz? Hiç telaş yapmanıza gerek yok. Oyun dünyası yeni bir aya girdi ve her zaman olduğu gibi bu ay da oyuncuları yepyeni oyunlar ve deneyimler bekliyor.

Peki içinde bulunduğumuz ay bizi hangi oyunlar karşılayacak? Sizler için derlediğimiz bu içeriğimizde mayıs ayı boyunca bugüne kadar çıkmış ve çıkacak tüm PlayStation 4, Xbox One ve PC oyunlarına kronolojik yer vermeye çalıştık. Gelin, listemize bakmaya başlayalım.

Mayıs ayında çıkacak oyunlar:

John Wick Hex (5 Mayıs):

Ünlü oyun yapımcısı Mike Bithell tarafından tasarlanan John Wick Hex, John Wick’in hızlı tempolu ve aksiyon dolu hayatını bir oyun olarak karşımıza çıkarıyor. Ekim 2019’da PC için çıkan John Wick Hex, 5 Mayıs günü PlayStation 4 oyuncularıyla PS Store üzerinde buluştu.

Void Bastards (7 Mayıs):

Kendine has çizgi roman tarzıyla karşımıza çıkan Void Bastards, Nintendo Switch ve PlayStation 4 platformları için 7 Mayıs günü yayınlandı. Oyun, senaryosu ve barındırdığı kara mizahla birçok oyuncunun beğenisini toplamayı başardı.

Maneater (22 Mayıs):

Oyuncuların bir köpekbalığını kontrol ederek denize hükmetmelerini sağlayan Maneater, 22 Mayıs tarihinde PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC oyuncularıyla buluşacak.

Saints Row: The Third Remastered (22 Mayıs):

Aksiyon dolu dünyasıyla tüm oyuncuların beğenisini toplayan Saints Row serisinin üçüncü oyunu Saints Row: The Third, yeniden elden geçirilerek oyuncularla Saints Row: The Third Remastered olarak buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, yenilenmiş grafikleriyle 22 Mayıs tarihinde PS4, Xbox One ve PC oyuncularıyla buluşacak.

Minecraft: Dungeons (26 Mayıs):

Minecraft dünyasını izometrik bakış açısı ve yepyeni oynanış stiliyle göreceğimiz Minecraft: Dungeons, sonunda oyuncularla buluşuyor. Birçok kez haberlerimize konuk olan oyun, 26 Mayıs tarihinde Xbox One ve PC oyuncuları tarafından oynanabilir olacak.

Star Wars Episode I: Racer (26 Mayıs):

Star Wars hayranlarına nostalji yaratacak Star Wars Episode I: Racer, normal şartlar altında 12 Mayıs tarihinde oyuncularla buluşacaktı. Ancak oyun, daha sonra yapılan açıklamayla 26 Mayıs’a ertelenmişti. Star Wars Episode I: Racer, 26 Mayıs günü PlayStation 4 oyuncularıyla buluşacak.