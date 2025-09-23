Tümü Webekno
Efsane otomobil Mazda Miata'nın tasarımcısı Tom Matano hayatını kaybetti

Otomobil dünyasının efsane ismi ve ikonik spor otomobil Mazda MX-5 Miata'nın tasarımcısı Tsutomu "Tom" Matano, 76 yaşında hayatını kaybetti. Japonya doğumlu tasarımcı, özellikle Miata'nın ruhunu ve sade güzelliğini yaratan kişi olarak biliniyordu.

Mazda'nın eski baş tasarımcısı olan Tsutomu "Tom" Matano, hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca General Motors ve BMW gibi devlerde de çalışan Matano, asıl ününü Mazda'da attığı imzalarla kazandı. Özellikle 1980'lerin sonlarında yollara çıkan ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edinen MX-5 Miata'nın tasarım sürecine liderlik etmesiyle "Miata'nın babası" olarak anılmaya başlandı.

Miata'nın yanı sıra, efsanevi döner motorlu spor otomobil Mazda RX-7'nin üçüncü nesil modelinin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynadı. Matano, tasarımlarında her zaman "sürücüyle bütünleşen" ve saf sürüş keyfi sunan araçlar yaratmayı hedefledi. Onun bu felsefesi, Miata'nın yıllar boyunca eskimeyen bir klasik haline gelmesini sağladı.

Otomotiv dünyasından emekli olmasına rağmen, Matano tutkusundan vazgeçmedi ve San Francisco'daki Otomotiv Tasarımı Okulu'nun başına geçti. Kendisi, sektördeki genç yeteneklere ilham vermeye devam etti. Matano, sadece bir tasarımcı değil, aynı zamanda Miata sahipleriyle kurduğu bağlar sayesinde geniş bir hayran kitlesi edindi. Onun mirası, yarattığı zamansız otomobillerle yaşayacak.

Bu üzücü haberin ardından otomotiv dünyasından ve Miata topluluğundan birçok taziye mesajı geldi. Matano'nun vefatı, yalnızca bir tasarımcının değil, aynı zamanda otomotiv tarihine yön veren bir vizyonerin kaybı olarak kabul ediliyor. Onun tasarımları, hem estetik hem de mühendislik açısından yeni nesillere ilham vermeye devam edecek.

F
Fenol ftaleinsiz 15 saat önce
Adamın başarılı bilmem ama mx5 bok gibi arabaydı. Hadi buyurun buradan yakın…
P
poppy 12 saat önce
aynaya bak... o senin için denebilir...
