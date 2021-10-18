KFC ile McDonald's, Türkiye'de bisikletli kurye sistemini hayata geçirdi. Kuryelerin motosiklet yerine bisiklet kullandıkları bu sistem, çevrecilik vurgusuyla duyuruldu. Ancak bazı kesimler, bu uygulamanın çevrecilikle ilgili olmadığını düşünüyorlar.

Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden McDonald's ve KFC, Türkiye'de yeni bir teslimat hizmeti başlattı. Kuryeler, bu yeni teslimat şeklinde motosiklet yerine bisiklet kullanıyorlar. Şirketler bu durumu çevreyi korumak ve karbon salınımını düşürmek için yaptıklarını söylüyor olsalar da sosyal medya kullanıcıları arasında yeni bir tartışma başlamış durumda.

McDonald’s Türkiye CEO'su Oğuz Uçanlar, Linkedin'den yaptığı paylaşımda ilk bisikletli kuryenin göreve başladığını ifade etti. KFC ise Bizero isimli bir şirketle yaptığı iş birliği sonucunda, 30 kadar bisikletli kurye ile hizmet vermeye başladığını duyurdu. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkarmayı planlıyor. Her iki şirkette ilgili proje için temiz çevre vurgusunda bulundu.

McDonalds'ın paylaşımı şöyleydi

McDonalds ve KFC'nin başlattığı bisikletli kurye sistemi, motosikletli kuryelerle tamamen aynı mantıkta çalışıyor. Kuryeler, motosiklet yerine bisiklet kullanarak siparişleri teslim ediyorlar. Ancak bazı kesimler, bu kararın "emek sömürüsü" olduğunu düşünüyor. Zira 8 saat gibi uzun bir süre bisiklet kullanarak teslimat yapmak, şirketlerin yakıt ve motosiklet maliyetinin sıfırlanması anlamına geliyor. Şirketlerin bu uygulamayı kendi menfaatleri için hayata geçirdikleri, çevreciliğin yalnızca bahane olduğu iddia ediliyor.

Fast food devleri, konuyla ilgili detay vermekten kaçındılar. Ancak sosyal medya kullanıcıları, şirketlere tepki göstermeye başlamış durumdalar. Konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: