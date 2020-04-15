McDonald’s, 5G Ürün Tanıtımıyla Herkesi Ters Köşe Etti

Ünlü fast food zinciri McDonald’s, bu hafta başında bir 5G ürünü duyuracağını açıklamıştı. İlginç bir reklam afişi duyurusu yapılan '5G ürünün' ne olduğu bugün açıklandı.

Uluslararası fast food zinciri McDonald’s, hafta başında WeChat uygulaması üzerinden yaptığı duyuru ile 15 Nisan’da bir 5G ürün duyuracağını açıklamıştı. O gün paylaştığımız haberimizde bu ürünün bir 'akıllı cihaz' olacağını belirtmiştik, zira biz dahil pek çok kişinin tanıtım afişlerindeki görüntü için yorumu bu şekildeydi.

McDonald’s’ın yayınladığı afişlerde ince çerçeveli bir cihazı gösteren görseller bulunması, şirketin özel üretim bir akıllı telefon ile karşımıza çıkabileceğini düşündürmüştü. McDonald’s’ın işaret ettiği gün geldi çattı ve o '5G ürün' nihayet tanıtıldı.

McDonald’s'ın özel bir akıllı telefon olabileceği düşünülen ürünü kızarmış tavuk çıktı

McDonald’s’ın 5G ürün olarak nitelendirip, cihaz benzeri bir görüntü ile duyurusunu yaptığı ürün, bir kızarmış tavuk çıktı. Fast food zincirinin McCrispy Chicken ismiyle duyurduğu tavuk, gıda sektörünün devinden 5G bir akıllı telefon veya tablet bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Pazartesi günü McDonald’s tanıtım afişlerini ilk yayınladığında bazı insanlar, yeni ürünün kızarmış tavuk olabileceğini iddia etmişlerdi. Ancak tanıtım afişleri de yüz tanıma sistemi ve ekran gibi detayların olması, bu iddiaların zayıf kalmasına neden olmuştu. Ancak bugün tanıtılan McCrispy Chicken, iddiaların ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

McDonald’s bütün dünyada McNuggets isminde bir kızarmış tavuk ürününü sunuyor. Çin’de sunulan McCrispy Chicken ise bu ürünün özel soslarla ve baharatlarla yeniden üretilmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

McDonald’s yaptığı bu reklam çalışması ile birçok insanın dikkatini çekmeyi başarmış oldu. Esprili kampanya çalışması McDonald’s’ın yeni ürününe olan McCrispy Chicken’a şirketin istediği ilginin gösterilmesine neden olur mu bilemiyoruz.