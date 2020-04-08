Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için uygulamamız gereken bazı basit kurallar bulunuyor. McDonalds da bu kurallardan bir tanesini alarak oldukça anlamlı bir reklam kampanyası hâline getirdi.

Dünya genelinde 1.478.288 kişiye bulaşan ve 86.744 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ve yarattığı COVID-19 hastalığı, dünyanın birçok bölgesinde hayatı durma noktasına getirdi.

Virüsün yayılmaması için insanlar bilinçlendirilmeye çalışılıyor. Birçok ülkede insanların gerekli olmadığı sürece sokağa çıkmamaları gerektiği üstüne basılarak söyleniyor. Ayrıca insanların sosyal mesafe kurallarına da uyması gerekiyor. Şu an için virüsün yayılmasını önlemek, tamamen insanlara ve halkın bilinçlendirilmesine kalmış durumda.

McDonalds’tan anlamlı reklam:

İnsanların bilinçlendirilmesi için dünyanın birçok noktasında devlet yetkilileri çeşitli çalışmalar yapıyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi virüsün yayılmasını önlemek için gerekli olmadığı sürece evden çıkılmaması, sosyal mesafenin korunması ve ellerin dikkatli bir şekilde sabunla yıkanması gerektiği söyleniyor.

İşte bu bilinçlendirme çabalarından bir tanesi de McDonalds’tan geldi. McDonalds Rusya ve Leo Burnett bir araya gelerek YouTube’da videolar öncesinde yayınlanan geniş bir sosyal kampanya çalışması başlattı. Gerçekleştirilen sosyal kampanya çalışması kapsamında 20 saniyelik bir video hazırlandı. Birçoğumuzun da bildiği gibi bu süre, virüsün yayılmasını önlemek ve kendimizi korumak için ellerimizi yıkmamız gereken süre. Ellerimizi 20 saniye boyunca sabunla yıkayarak virüsün yayılmasını önleyebiliriz.

Reklamın öne çıkan bir diğer özelliğiyse 20 saniye boyunca geçilemiyor olması. Bunun oldukça anlamlı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Videolar öncesinde gösterilen bu reklam, Rusya’daki izleyiciler için yayınlandı ve ajansın verdiği bilgilere göre 120 milyondan fazla kez izlendi.