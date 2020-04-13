McDonald’s 15 Nisan’da Bir 5G Cihaz Tanıtacak

Ünlü fast food zinciri McDonald’s, 15 Nisan bir 5G ürünü tanıtacağını duyurdu. İnsanlarda şaşkınlık yaratan bu duyuruya konu olan 5G ürününün ne olduğu ise henüz belli değil.

Bağlantı teknolojisini önemli bir şekilde değiştiren 5G teknolojisi, farklı şirketleri de kendisine doğru çekiyor. Bugüne kadar Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markalar art arda 5G cihazlarını piyasaya sundular. Apple ise 5G cihazları için çalışmaya devam ediyor.

Teknoloji üreticilerinin 5G cihazları piyasaya sunmaları ve 5G cihazlar için çalışmaya devam etmeleri hiçbirimiz için şaşırtıcı değil. Ancak hepimizi şaşırtacak bir şirket, 5G rekabetinde yer almaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Uluslararası fast food zinciri McDonald’s, 15 Nisan’da Çin’de bir 5G cihazını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

McDonalds’ın 5G cihaz duyurusu, şirketin WeChat hesabı üzerinden yapıldı. Paylaşılan duyuru afişlerinde bir kamera ve dikdörtgen bir tasarım görülüyor. Ancak bu detaylar, McDonald’s’ın 5G cihazının ne olacağını göstermiyor. Tanıtım afişlerinin birinde, cihazın yüz tanıma özelliğine sahip olacağı da görülüyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi McDonald’s’ın 5G cihazının afişleri cihazın 5G akıllı telefon veya 5G tablet olacağını gösteriyor. Ancak bir açıklama yapılmadığı için McDonald’s’ın cihazının ne olacağı konusunda elimizde sadece tahminler var.

McDonald’s duyuruyu Çin'de yapmış olması, cihazın sadece Çin’de piyasaya sunulacağını gösteriyor olabilir. Diğer ülkeler için durum henüz belli değil. Fast food zinciri McDonald’s’ın 5G piyasasına girişini sağlayacak 5G cihaz, 15 Nisan günü düzenlenecek McDonald’s etkinliği duyurulacak.