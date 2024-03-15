McDonald's, bugün dünya çapında birçok ülkeyi etkileyen bir sorun yaşandı. Saatler sonra çözülen sistemsel sorun, birçok McDonald's şubesinin sipariş alamamasına ve kapanmasına neden oldu.

Dünyanın en büyük restoran zincirlerinden biri olan McDonald’s bugün yaşanan büyük bir problemle gündeme geldi. Günün erken saatlerinde şirketin sistemlerinde sorun yaşandı. Sistemlerin çökmesi, siparişlerin alınamamasına ve birçok McDonald’s şubesinin çalışamamasına neden oldu.

Sorun, belli bölgelerde değil, dünya genelinde birçok ülkede yaşandı. Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya, Çin, Yeni Zelanda dahil birçok ülkede şubeler faaliyet gösteremedi ve kapandı. Türkiye’den ise bu tarz bir sorun yaşandığına dair bir açıklama bulunmuyor. McDonald’s Türkiye’nin Katarlı Boheme Investment çatısı altında faaliyet gösterdiğini belirtelim.

Şirket, birkaç saat sonra çözülen teknik sorunun siber saldırıdan kaynaklanmadığını ifade etti

Sabah baş gösteren sorun, birkaç saat sonra çözüldü. Bunun ardından etkilenen ülkelerdeki McDonald’s şubeleri normale dönmeye ve müşterilerine tekrar hizmet etmeye başladı. Problemin, siber saldırı olabileceğine dair iddialara da McDonald’s’tan yanıt geldi.

Şirket, yaptığı açıklamada bir siber saldırıdan kaynaklanmadığına vurgu yaptı. Bunun yerine yapılandırma değişikliği sırasında üçüncü taraf bir sağlayıcının neden olduğu aktarıldı. Ayrıca “küresel sistem kesintisi” olarak nitelendirilen sorunun hızlıca tespit edilip çözüldüğü de açıklamalar arasında yer aldı.

Alanında lider olan McDonald’s, dünya çapında 40 bin restorana sahip. Bu nedenle yaşanan problemin binlerce şubeyi ve yüz binlerce müşteriyi etkilediğini söylememiz mümkün.