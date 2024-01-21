Duyduğunuz tüm dolandırıcılık hikâyelerini unutun. Jerry Jacobson adındaki eski polis memuru, McDonald's’ı, “Monopoly parçaları” ile $24.000.000 değerinde dolandırdı!

Dolandırıcı adamı konu alan HBO belgesel dizisi “McMillion$”, hikâyeyi tekrar gündeme getirdi ve olayın detayları herkesi şaşkına çevirdi. “24 milyonluk zarar hiç mi fark edilmedi yahu?” diye düşünüyor olabilirsiniz fakat durum tam olarak öyle değil.

Hazırsanız dolandırıcının Monopoly parçaları aracılığıyla koskoca şirketi sinsi sinsi nasıl dolandırdığına ve sonrasında neler olduğuna detaylıca bakalım.

Monopoly oyun parçalarıyla nasıl dolandırıcılık yapılabilir ki?

Jerome Jacobson,1989 ila 2001 yılları arasında, McDonald's'ı dolandırdı ve Amerikan tarihindeki en büyük dolandırıcılık vakalarından birinin sorumlusu oldu. Taktiği ise basitçe şuydu: McDonald's’ın Monopoly oyun parçalarını çalıp satmak.

“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Bunun için hikâyenin en başına gidelim. “McDonald's’ın Monopoly oyunu” dediğimiz şey, McDonald's tarafından yürütülen ve Monopoly’ye dayalı bir temaya sahip satış promosyonuydu. Restorandaki müşterilere, Monopoly oyun parçası bulmaları hâlinde 1 milyon dolara kadar para kazanma şansı veriliyordu.

Ödülü kazandıracak parçaları başkalarına satıyordu.

Jerry, oyun parçalarını McDonald's’ın paketleme tesislerine teslim etmekten sorumluydu. Ancak adam, parçaları cebe indiriyordu ve satıyordu.

Sattığı kişiler ise öyle sıradan insanlar değildi. Mafya üyeleri mi dersiniz, medyumlar mı, striptiz kulübü sahipleri mi, uyuşturucu kaçakçıları mı… Ne ararsan var.

Bilinene göre $10.000 değerinde bir parçayı $2.000'a, $200.000 değerinde bir parçayı ise $45.000'a satmıştı. Yılları, bu dolandırıcılığı yaparak geçiyordu. Eh, Jerry’nin kendine olan güveni de her geçen gün artıyordu tabii.

Daha fazla para kazanmak amacıyla “Colombo Suç Ailesi”nin üyesi olduklarını iddia eden kişilerle iş birliği yaptı. Böylece nadir parçaları indirimli olarak satıp kendine daha çok alıcı bulacaktı. Promosyonu kazananların ödülünden de pay alacaktı.

FBI, bir süre sonra kokuyu aldı.

FBI, 8 milyon dolar değerindeki ödüllerin dağıtılması planında haberdar oldu. İlginç bir şekilde, isimsiz bir ihbar gelmişti. Jerry’nin iş birliği içinde olduğu mafya babası ve uyuşturucu kaçakçısı Andrew AJ Glomb’un telefonlarını dinlediler ve suça ortak olan 51 kişiyi birden tutukladılar.

Sol: Jerry Jacobson, Sağ: Andrew AJ Glomb

Jacobson ise 37 ay hapis cezasına çarptırıldı ve dolandırıcılık yoluyla elde ettiği paranın yarısını geri ödemesine karar verildi. Kendisi şu anda 70’lerinin sonunda, sağlık problemleri olan bir adam ve söylenene göre dolandırıcılık çetelerinin bazı üyeleriyle hâlâ iletişimini sürdürüyor.

Belgesele göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

İlgiyle okuyacağınız diğer içeriklerimiz: