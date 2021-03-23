McLaren, 13 Yaşındaki Karting Şampiyonuyla Sözleşme İmzaladı

McLaren, henüz 13 yaşındaki FIA Avrupa Karting Şampiyonu Ugo Ugochukwu ile sözleşme imzaladı. McLaren, genç yarışçının Formula 1'de yarışma haklarını da almış durumda.

Motor sporlarının en dikkat çeken markalarından biri olan McLaren, henüz 13 yaşında bir karting şampiyonu olan Ugo Ugochukwu ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Genç yaşına rağmen otomotiv markalarının dikkatini çekmeyi başarmış bir isim olan Ugochukwu, geleceğin Formula 1 şampiyonlarından biri olabilir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan McLaren CEO’su Zak Brown, “Ugo’nun gelişimini uzun süredir ilgiyle takip ediyorduk. Onunla bir anlaşma imzalama fırsatımız olunca, harekete geçme konusunda tereddüt etmedik. Şimdi Ugo'nun, potansiyelini ortaya çıkarmasına odaklandık” ifadelerini kullandı.

F1 efsanesi Lewis Hamilton da Ugo Ugochukwu ile aynı program kapsamında McLaren’a katılmıştı

McLaren, Ugochukwu ile sözleşme imzalarken genç yarışçının Formula 1 ve diğer kategorilerde yarışma haklarını da almış oldu. Genç yaşına rağmen 7 yıllık bir karting tecrübesine sahip olan Ugo Ugochukwu, şimdiden McLaren’a imza atmasıyla ilgili olarak, “Kariyerimin başında McLaren gibi ikonik bir takımla anlaşma imzaladığım için gururluyum” dedi.

Ugo Ugochukwu, Formula 1 düşünülerek sözleşme imzalatmak için genç bir yarışçı gibi görünse de McLaren, genç sürücüleri keşfettiği programını uzun yıllardır devam ettiriyor ve tarihin en başarılı Formula 1 pilotlarından biri olarak kabul edilen Lewis Hamilton da bu programın bir parçası olarak McLaren’a katılmıştı.

Nijerya asıllı bir ABD’li olan Ugo Ugochukwu, geçtiğimiz yıl FIA Avrupa Karting Şampiyonası'nı kazanarak bu sezon bir üst klasmanda yarışmaya hak kazanmıştı. Formula 1’de 2015'te Maurissia ile 5 yarışa çıkan Alexander Rossi'den bu yana ABD’li bir pilot mücadele etmiyor. Dahası, 1978 F1 Dünya Şampiyonu Mario Andretti’den bu yana hiçbir ABD’li Formula 1’de yarış kazanmayı başaramadı.