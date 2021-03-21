Formula 1'de 2021 Sezonu Başlıyor: İşte Takımlar ve Pilotlar

Dünyanın en iyi yarışçıları bir kez daha Formula 1 pistlerinde karşı karşıya gelmeye hazır. Formula 1'de şimdiye kadarki en çok yarışın bulunduğu sezon olacak 2021 sezonunda mücadele edecek takımları ve pilotları tanıyalım.

Eskiden Formula 1 olsun, NBA olsun, başka turnuvalar olsun bu turnuvalardan önce panorama dergileri ve kitapçıkları gazetelerle birlikte verilirdi. Hatta 1998 Dünya Kupası için gerçek anlamda bir Dünya Kupası Kitabı yapılıp dağıtılmıştı. Zamanla bu ekler önce küçüldü, sonra da dijitale taşındı. Artık gazete bile pek okunan bir şey değil.

Yine de panorama çalışmaları her zaman için insanların hoşuna giden şeylerdir. Bu yazıda takımları çok detaylı ele almayacağız, o konuda çok detaylı analizler yapan başarılı YouTube kanalları ve podcastler var. Amacımız daha çok bu yıl kimleri gridde göreceğimizi anlatmak. Ayrıca yıl sonu için kişisel tahminlerimi de paylaşacağız, siz de kendi tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kemerlerinizi bağlayın, gidiyoruz.

Mercedes Petronas AMG

Pilotlar: Lewis Hamilton & Valtteri Bottas

Geçen yıl insanlarda nasıl bir izlenim bıraktılarsa bu yıl antrenmanlarda söyledikleri "Aracımız yeterince hızlı değil, sorunlarımız var, vites kutusu sorunlu" gibi cümlelerin hepsine F1 severler Leyla ile Mecnun'daki İsmail abi gibi "Yav he he" yapıp geçti. Yine de bu yıl geçen yılki kadar rahat edemeyebilirler, özellikle de gelecek sezonun otomobiline şimdiden odaklandılarsa.

Emre'nin Tahmini: 1. (Olmazlarsa şaşırtır)

Çağla'nın Tahmini: 1.

Uğurcan'ın Tahmini: 1.

Aston Martin Red Bull Racing

Pilotlar: Max Verstappen & Sergio Perez

Geçen yılın sonlarında Red Bull aracı ile Mercedes arasında çok bir fark kalmamıştı. Bu yıl antrenmanlarda da iyi bir performans sergileyen Red Bull, Albon'un yerine tecrübeli Sergio Perez'i takıma dahil etti. Bu yıl takım uzun bir aradan sonra yeniden şampiyon olmak isteyecektir. Perez'in de Albon'dan daha dişli olması bekleniyor.

Emre'nin Tahmini: 2. (ama daha az farkla)

Çağla'nın Tahmini: 2.

Uğurcan'ın Tahmini: 2.

Scuderi Ferrari

Pilotlar: Charles LeClerc & Carlos Sainz Jr

Formula 1'den Ferrari'yi, Ferrari'den Formula 1'i ayırmak mümkün değildir. Geçen yılın başarısız performansından sonra Carlos Sainz Jr'ı kadrosuna katan takım, verilen tüm değişiklik haklarında geçen yıl sorun yaşadıkları noktalarda değişiklikler yaptı.

Emre'nin Tahmini: 5. (Ferrari'ye 5. olur dedirtenler utansın)

Çağla'nın Tahmini: 5.

Uğurcan'ın Tahmini: 6.

McLaren

Pilotlar: Lando Norris & Daniel Ricciardo

Geçtiğimiz sezon görece iyi bir performans yakalamış olan takım, kendi grubu içerisinde öne çıkan Lando Norris gibi bir isme de sahip. Daniel Ricciardo ile takım uyum sağlayabilirse bu yıl çok dikkat çekici bir performans sergileyebilirler.

Emre'nin Tahmini: 3.

Çağla'nın Tahmini: 4.

Uğurcan'ın Tahmini: 4.

Alpine (Eskiden Renault idi)

Pilotlar: Fernando Alonso & Esteban Ocon

Turbo hibrit çağı öncesinde Mercedes takımı, kazanan takım zihniyetini oturtmak için çok önemli bir pilotu, Alman efsanesi Michael Schumacher'i takıma katmıştı. Benzer bir şeyi şimdi Ricciardo'yu kaybeden Renault, Alpine projesi ve Alonso ile deniyor. Eski şampiyona Esteban Ocon eşlik edecek. Bu yıl Alpine takımını birkaç yarışta bir podyumda ya da çevresinde görebiliriz.

Emre'nin Tahmini: 4. (Alonso bahtsızlığı vurmazsa)

Çağla'nın Tahmini: 9.

Uğurcan'ın Tahmini: 5.

Aston Martin Racing

Pilotlar: Sebastian Vettel & Lance Stroll

Onlarca yıl sonra Formula 1'e geri dönen Aston Martin oldukça sansasyonel bir giriş yaptı ve kadrosuna da Sebastian Vettel gibi önemli bir ismi kattı. Geçen yılın pembedesleri bu sene daha zorlu bir mücadele içerisine girecek. Büyük değişimler kolay olmuyor. Bu yıl işleri kesinlikle çok daha zor.

Emre'nin Tahmini: 6.

Çağla'nın Tahmini: 3.

Uğurcan'ın Tahmini: 3.

Williams Racing

Pilotlar: George Russell & Nicolas Latifi

Geçen sene tarihinde ilk defa 0 puan alan takım için bu yıl da hiç parlak gözükmüyor. Takımın amacı da gelecek sezonlar için daha iyi bir otomobil geliştirmek ve genç pilotlarını daha da iyi hale getirmek. Geçtiğimiz yıl bir yarışlığına Mercedes koltuğunu alan George Russell ve Nicolas Latifi bu yıl puan almak isteyecektir.

Emre'nin Tahmini: 10.

Çağla'nın Tahmini: 7.

Uğurcan'ın Tahmini: 10.

Haas

Pilotlar: Mick Schumacher & Nikola Mazepin

Geçen yıl bir önceki sezona göre gerileyen ekiplerden biri de Haas olmuştu. Geçen yıl çok ciddi bir kaza geçiren Grosjean ve Kevin Magnussen ile yollarını ayıran takım, bu yıl Mick Schumacher ve Nikola Mazepin ikilisiyle yarışacak. Mazepin'in sansasyonel kişiliği bu yıl takımın başını sık sık yakabilir, antrenmanlarda da pek güven vermedi.

Emre'nin Tahmini: 8.

Çağla'nın Tahmini: 10.

Uğurcan'ın Tahmini: 7.

Alfa Romeo Racing Orlen

Pilotlar: Kimi Raikkonen & Andera Giovinazzi

Geçtiğimiz yıl Kimi Raikkonen'in canı sıkılınca yaptığı şovlar sayesinde zaman zaman keyifli anlar sergileyen Alfa Romeo için hâlâ tek iyi şey Raikkonen. Giovinazzi bu yıl eski şampiyonu geride bırakamazsa Formula 1'de koltuk bulamayabilir. Bu baskının onu nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Yine de takımın puan alacağı yarışlar çok fazla değil.

Emre'nin Tahmini: 9.

Çağla'nın Tahmini: 6.

Uğurcan'ın Tahmini: 9.

Scuderia AlphaTauri

Pilotlar: Pierre Gasly & Yuki Tsunoda

Bir zamanların Toro Rosso'su olan Scuderia AlphaTauri, geçtiğimiz yıl Pierre Gasly ile Monza'da tarihi bir zafer kazanmıştı. Takımın amacı gelecek yıl daha da yukarı gitmek olsa da bu defa rakipleri daha derli toplu görüntü verdi. Yine de eski Benetton takımı gibi şık ve dikkat çekici olan AlphaTauri'yi daha uzun süre görecek olmak güzel.

Emre'nin Tahmini: 7.

Çağla'nın Tahmini: 8.

Uğurcan'ın Tahmini: 8.

2021 yılında Formula 1'de mücadele edecek olan pilotlar ve bizim tahminlerimiz bu şekilde. Sizce bu yılın kazananı hangi takım olacak?