McLaren, Yeni Süper Arabasını Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Süper otomobil üreticileri arasında akla gelen ilk isimlerden biri olan McLaren, yeni süper otomobilinin tanıtılacağı tarihi açıkladı. Şirket, kendi merkezinde düzenleyeceği bir basın toplantısıyla yeni aracı McLaren 750LT’yi tanıtacak.

Çin’de patlak veren Corona virüsü dolayısıyla dünya çapında birçok etkinliğin de iptal haberlerini peş peşe duymaya başladık. Birçok sektörün en çok beklediği en büyük etkinlikler de iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı. Otomotiv sektörü açısından bu durum Cenevre Otomobil Fuarı için geçerli oldu.

Otomobil dünyasının en büyük etkinliklerinden olan, dünyanın en ünlü markalarının rüya araçlarını tanıttıkları Cenevre Otomobil Fuarı, Corona virüsü dolayısıyla bu sene iptal edildi. Fuarın iptal edilmesiyle birlikte akıllara şirketlerin yeni ürünlerini nasıl ve nerede tanıtacakları sorusu geldi.

Yeni McLaren, bir basın toplantısında tanıtılacak:

Lüks otomobil markaları arasında zirvelere oynayan McLaren, Cenevre Otomobil Fuarı’nın kapatılması yüzünden etkilenen isimler arasındaydı. Fakat şirket, yapacağı büyük duyuruları yapmak için elinden geleni ardına koymuyor. Bu duyurular, dev bir sahne ve McLaren hayranlarının gözü önünde olmasa da bir şekilde yapılacak.

McLaren, bugün yaptığı duyuruda İngiltere’deki McLaren Technology Centre’da 3 Mart 2020 günü TSİ 11:30’da bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Basın toplantısına McLaren Automotive CEO’su Mike Flewitt de katılacak ve toplantı ana olarak sektör haberlerine, ek ürünlere ve “heyecan uyandıran yeni McLaren süper arabasına” odaklanacak.

McLaren tarafından yapılan duyuruda bahsedilen araç, McLaren LT serisi arasında yer alacak. Tahminlere göre McLaren, yepyeni McLaren 750LT’yi basın toplantısında duyuracak. McLaren 750LT, bugüne kadar ortaya atılan iddialara göre 740 beygir gücüne ve 4.0 litrelik twin turbo V8 motora sahip olacak.

McLaren’in kendi merkezinde düzenleyeceği basın toplantısı, internet üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayını izlemek için bu bağlantıyı yayın günü kullanabilirsiniz. Bununla birlikte yayını izlemek istemiyorsanız, Twitter veya Facebook üzerinden #McLarenMotorshow etiketiyle toplantıyı takip edebilirsiniz.