Audi’nin E-Tron S Elektrikli Otomobilleri Driftte İddialı

Audi, elektrikli otomobillere yatırım yapsa da performanstan ve yol tutuştan taviz vermemekte kararlı. Firmanın E-Tron S elektrikli otomobili drift performansı konusunda iddialı olacak.

Need For Speed Underground 2 bir oyun efsanesiydi ve oyun, bir nesle drift diye bir yarış türü olduğunu öğretmişti. Bu yarışlar için gerekli olan özellikler ile elektrikli araçların özellikleri ise pek bir araya gelmiyor.

Elektrikli otomobiller, düşük ağırlık merkezleri ve anında etki eden torkları sayesinde kolay kontrol edilebiliyorlar ancak iş hızlanmaya ve drift yapmaya geldiğinde çok ince ayarlar yapılmadıysa pek de başarılı performanslar sergileyemiyorlar.

Audi E-Tron S driftte iddialı

Audi ise geleneksel motorlara sahip otomobillerin performansını elektrikli modeli E-Tron S, drift konusunda rakiplerinden geri kalmayacak. E-Tron ve E-Tron Sportback’in S varyantları üç motora sahip olacak. Bu anlamda baktığımızda piyasadaki ilk üç motorlu seri üretim otomobil olacak.

Aracın ana motoru 124 kW güç üretirken bu güç performans modunda 150 kW olacak. Arkada yer alan iki küçük motor ise toplamda 196 kW (performans modunda 264 kW) güç üretecek. Bu aracın sadece torku daha yüksek olmakla kalmayacak, istenen durumlarda “kontrollü drift” yapılabilmesine de izin verecek. Yüzbinlerce liralık bir SUV ile yanlamak ne kadar istediğiniz bir şey olur, o başka bir konu.

Audi yeni otomobillerinin çıkış tarihini sır gibi saklıyor

Audi, yeni otomobili E-Tron S modelinin ne zaman piyasada olacağı, fiyatının hangi aralıkta olacağı gibi bilgileri henüz açıklamadı. Otomobillerin piyasaya çıkışı ile ilgili bildiğimiz tek şey ise 2021 yılının modelleri arasında olacakları.

2021 yılında ayrıca daha da güçlü otomobiller olan RS edisyonlar da piyasada yer alacak. Muhtemelen bu araçların 0-100 kilometre hızlanma süresi 4,5 saniye olacak. Tesla’nın Model S ve X gibi otomobilleri bu konuda çok daha başarılı olsa da Audi’nin aracı oldukça heyecan verici olacak.