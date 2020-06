Aynı anlatı dünyasında 23 filme ev sahipliği yapan Marvel Sinematik Evreni (MCU), geçtiğimiz yıl vizyona giren Spider-Man: Far From Home ile üçüncü evresine noktayı koydu. Gözler şimdi pek çok yenilik vadeden dördüncü evre filmlerinde. Bu sonbaharda başlayacak olan yeni aşama, aynı zamanda bazı başarısız MCU karakterine ikinci bir şans veriyor.

2008 yılında izleyicilerle buluşan Iron Man filmi ile kapılarını açan Marvel Sinematik Evreni (MCU), aradan geçen süre zarfında çizgi roman tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Martin Scorsese gibi sinema dünyasının bazı efsaneleri tarafından “insan hikayeleri barındırmadığı” için eleştirilmesine karşın, popüler kültürün en önemli duraklarından biri haline gelen MCU, ticari açıdan da inanılmaz bir başarı yakaladı.

Üçüncü aşama tamamlanana kadar aynı anlatı dünyasında geçen 23 filmlik devasa bir dünya yaratan Marvel evreni, Spider-Man: Far From Home ile birlikte üçüncü evrenin sonuna geldi. Gözümüz ve kulaklarımız şimdi, dördüncü aşama için geliştirilen filmlerde.

MCU’nun yeni dönemi, başrolünde Scarlett Johansson’ın yer aldığı Black Widow ile başlayacak. Ardından sırasıyla The Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Thor 4: Love & Thunder yapımlarını izleyeceğiz. Pek çok sürprize sahne olacak olan dördüncü evre filmleri, aynı zamanda başarısız olan bazı MCU karakterlerine ikinci bir başarı şansı veriyor.

Marvel Studios, geçmişte kadın karakterleri tasvir etme biçimi ve onlara erkek akranlarıyla aynı süreyi vermemesi nedeniyle yer yer eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Özellikle, Avengers: Infinity War ve Endgame ile doruğuna ulaşan üçüncü aşamadan önce nedensiz bir şekilde kaybolan kadın MCU karakterlerinin sayısı oldukça fazla.

Örneğin, Jane Foster ve yardımcısı Darcy Lewis, 2013 yapımı Thor: The Dark World filminden bu yana hiç görülmedi. Aynı şekilde Sharon Carter da Captain America: Civil War’dan sonra sırra kadem bastı ancak ilginç bir şekilde, bu üç karakter de dördüncü evre yapımlarında yer alacak.

Thor: Love & Thunder yönetmeni Taika Waititi, San Diego Comic-Con 2019'da Natalie Portman'ın sadece Jane olarak dönmeyeceğini, aynı zamanda filmde Mighty Thor'a dönüşeceğini doğrulamıştı. Sharon ve Darby de, Disney+ platformu için geliştirilen MCU serileri The Falcon and the Winter Soldier ve WandaVision ile geri dönecekler.

Bu noktada şu tespiti yapmak gerekiyor: Bu karakterler, temelde kötü tasarlanmış oldukları için başarısız olmadı. Esasen Marvel, bu tiplemelerle ne yapacağını, daha doğrusu onları nereye konumlandıracağını bulamadı. Tüm bu karakterlerin, dördüncü aşamada daha fazla parlama potansiyeli bulunuyor.

Örneğin, Sharon karakterini Falcon ve Winter Soldier’da eski bir hükümet ajanı olarak izleyeceğiz. Darcy ise Thor serisindeki rolünü WandaVision'da tekrar edecek, ancak en büyük etkiyi hiç şüphesiz Mighty Thor’a evrilecek olan Portman yapacak. Serinin dördüncü filmi olan Thor: Love & Thunder, 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek. The Falcon and the Winter Soldier ve WandaVision dizileri ise sırasıyla ağustos ve aralık ayında Disney + izleyicileriyle buluşacak.