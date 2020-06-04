Marvel'ın En Zengin Süper Kahramanı Kim?

Size Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en zengin karakterinin kim olduğunu sorsam, büyük ihtimalle Tony Stark veya Hank Pym cevabını verirsiniz. Fakat bu unvan, ilk solo filmiyle gişe rekorları kıran Kral T'Challa’ya yani nam-ı diğer Black Panther’e ait.

Gerçek dünyada henüz bir trilyoner olmayabilir, ancak Marvel Sinematik Evreni (MCU) bir süredir kurgusal da olsa bir trilyonere ev sahipliği yapıyor. Bu karakter, MCU’daki ilk siyahi süper kahraman olan Black Panther’den başkası değil.

Haberin girişinde de söylediğim gibi, Marvel’ın sinematik evrenindeki en zenginler denince, akıllara hemen Iron Man olarak bilinen Tony Stark veya kuantum fiziği alanında usta olan orijinal Ant-Man Henry "Hank" Pym karakteri geliyor. Her ikisi de milyoner, hatta milyarder, ancak trilyoner değil.

Marvel’ın en zengin kahramanı, Kral T'Challa ya da bilinen ismiyle Black Panther’dir. T'Challa ve lideri olduğu Wakanda’nın zenginliği, kahramanımız doğmadan önce ülkesine düşen bir gök taşından geliyor. İçinde Vibranyum olan bu meteor, öncesinde sıradan bir Afrika ülkesi olan Wakanda’yı dünyanın en zengin ve en gelişmiş ülkesi haline getiriyor. Bildiğiniz gibi, Captain America’nın taşıdığı kalkan da Vibranyum'dan yapılmıştı.

Bu ultra nadir metalin gram başına 10.000 dolar olduğu belirtiliyor. Ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlamanız için küçük bir karşılaştırma yapmakta fayda var. Platin grubunda yer alan dünyanın en pahalı metali olan Rodyum, gram başına ortalama 55-75 dolar arası bir fiyattan satılıyor. Vibranyum ise bundan 300 kat, gramı 2.000 dolar olan bir elmastan ise beş kat daha değerli. Bu bilgiler ışığında, Wakanda'nın net değeri ve dolayısıyla kral T'Challa’nın serveti tam 90.7 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

E-ticaret ve bilişim devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda emin adımlarla ilerlese de, şu anda trilyoner olmaktan çok uzakta. Black Panther'in serveti, Jeff Bezos'un servetinden neredeyse bin kat daha fazla.