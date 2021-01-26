MEB, Tablet Dağıtılan Öğrenci Sayısını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül 2020 ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki uzaktan eğitim istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, tablet projesi kapsamında 445.750 öğrenciye tablet ulaştırıldığını duyuran bakanlık, EBA'dan ders alan öğrenci sayısının 12 milyon 459 bin 347 olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencilere nefes aldıracak bir proje başlatmıştı. Bu proje kapsamında da evlerinde bilgisayar olmayan öğrencilere tablet dağıtılacağı ifade edilmişti. Birkaç saat önce Twitter üzerinden bir açıklama yapan bakanlık, tablet projesi kapsamında kaç öğrencinin tablet aldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamalara göre 21 Eylül 2020 ila 22 Ocak 2021 tarihleri arasında, 445 bin 750 öğrenciye tablet ulaştırıldı. Böylelikle öğrencilerin uzaktan eğitim almalarına destek olunmuş oldu. Eğitim süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, toplam kaç saat canlı ders yapıldığını ve bu derslere katılan öğrenci sayısını da açıkladı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan o paylaşım

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre belirlenen tarih aralığı içinde, toplamda 154 milyon 609 bin 371 saat canlı ders yapıldı. Bu ders saatlerindeki en büyük pay ise ilkokul derslerindeydi. Bu bağlamda ilkokul öğrencilerine 63 milyon saat, ortaokul öğrencilerine 50 milyon saat ve lise öğrencilerine de 40 milyon saat ders verildi. Okul öğrencisi öğrencilerse bu süreçte, 300 bin saat civarında ders gördüler.

EBA üzerinden gerçekleştirilen derslere katılan öğrencilere baktığımızda, 12 milyon 459 bin 347 öğrencinin ders aldığını görüyoruz. Bu öğrencilere ders veren öğretmen sayısı ise 962 bin 895 olarak kayıtlara geçti. Milli Eğitim Bakanlığı, EBA Akademik Destek'te ise 759 bin 499 öğrencinin aktif olduğunu, 150 bin 73 öğretmenin ise görev aldığını ifade etti.