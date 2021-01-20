"Okullar 15 Şubat'ta, En Yüksek Kapasiteyle Açılacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce yaptığı açıklamalarda olduğu gibi 15 Şubat tarihine vurgu yapan bakan, okulların mümkün olan en yüksek kapasite ile açılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiği bir toplantıda, koronavirüs nedeniyle kapalı olan okulların durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce yaptığı açıklamalarda defalarca 15 Şubat vurgusu yapan Bakan Selçuk, yeni açıklamalarında da aynı tarihten bahsetti. Yapılan son açıklamalar, okulların 15 Şubat'ta açılacağının en net göstergesi olarak yorumlanabilir.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili olarak derinlemesine araştırmalar yaptıklarını ve 15 Şubat itibarıyla mümkün olacak en yüksek kapasite ile okulları açabilmek için kararlı olduklarını söyledi. Okullardaki durumun kamuya açık diğer alanlara göre biraz daha farklı olduğunu dile getiren Ziya Selçuk, herhangi bir karmaşa ya da kontrolsüzlüğün okullarda olmadığını ifade etti.

"Okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasındayız"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Avrupa Birliği ile OECD ülkelerine bakıldığından okullarını en uzun süre kapatan ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğundan ve bunun risklerinden de bahsetti. Bu bağlamda okulların uzun süreli kapalı olmasının sadece bu günler değil önümüzdeki yıllar için de risk teşkil ettiğini ifade eden Selçuk, bugüne kadar yapılan uygulamaların doğru olsa da sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini belirtti.

Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamalarda 15 Şubat vurgusu yaparken, istemeyen velilerin özgür olacağından, çocuğunu okula göndermeyebileceğinden bahsetmişti. Ancak son açıklamalarda bu konuya bir yer verilmedi. Üstelik mümkün olan en yüksek kapasite vurgusu da dikkatlerden kaçmadı. Okulların nasıl açılacağı ve koşullar, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek gibi görünüyor.