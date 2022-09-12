Bu Yıl Öğrencilere Ücretsiz Yardımcı Kitaplar da Verilecek

12 Eylül itibariyla okullar açılıyor. MEB'den gelen açıklamaya göre yeni eğitim - öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz ders kitaplarına ek olarak yardımcı kaynak kitapları da dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ücretsiz bir şekilde ders kitapları veriyor. MEB, bu sene ders kitaplarına ek olarak öğrencilere ücretsiz yardımcı kaynaklar da verecek. MEB'den yapılan açıklamaya göre toplamda 136 milyon yardımcı kaynak, yarın öğrencilere dağıtılacak. Bu sene bir ilk olacak yardımcı kaynaklar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sınıflardaki sıralardaki yerlerini aldı.

Konuya ilişkin bir video da hazırlayan Bakanlık, yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasının da yer aldığı videoyu resmi hesaplarından paylaştı. Bu kitaplar, her yıl dağıtılan ders kitaplarına ek olarak öğrencilerin ödevler başta olmak üzere konuyu daha iyi anlamaları için kaynak görevi görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yardımcı kaynakların üretim ve dağıtım aşamasını paylaştığı video:

Okullar yarın açılıyor.

17 Haziran'da kapanan 2021 - 2022 döneminin ardından 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlayacak. 1. sınıflar halihazırda 5 Eylül'de derslere başlamıştı. Geriye kalan ilkokul, ortaokul ve lise sınıfları da 12 Eylül Pazartesi günü derslere başlayacak. Bununla birlikte okulların tatile gireceği ilk ara tatil 14 - 18 Kasım 2022 olacak. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak 2023'te başlayıp 3 Şubat 2023'e kadar sürecek.