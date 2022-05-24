MEB’in Yüzlerce Okula Ücretsiz Dağıtacağı 3 Boyutlu Yazıcı

Creality isimli şirket tarafından geliştirilen CR-200B isimli 3 boyutlu yazıcı, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Neredeyse pürüzsüz baskılara imkan tanıyan yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bile radarına girmiş durumda. İşte Creality CR-200B’nin sunduğu özellikler…

Yıllar içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler, hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bugün akıllı telefonlar sayesinde mobiliteyi sağlar olduğumuz gibi artık ofislere gitmeden de çalışabilir haldeyiz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Örneğin 3 boyutlu yazıcılar. Son yıllarda giderek popülerleşen 3 boyutlu yazıcılar, hayalinizdeki bir nesneyi gerçek bir prototip haline getirmenizi sağlıyor. Şimdi sizlere, Türkiye için ayrı bir öneme sahip olan bir 3 boyutlu yazıcıdan bahsedeceğiz.

Creality isimli şirket tarafından geliştirilen CR-200B isimli 3 boyutlu yazıcı, pek çok tüketicinin hayatını kolaylaştıracak türden bir makine. Öyle ki bu yazıcıyı kullanarak eni, boyu ve yüksekliği 20 cm’ye kadar olan her prototipin baskısını yapabiliyorsunuz. Üstelik 0,1 mm’ye kadar katman inceliği sunan yazıcı, bu özelliği sayesinde tam anlamıyla pürüzsüz baskılar almanıza yardımcı oluyor.

Karşınızda Creality CR-200B

Creality CR-200B, yalnızca baskı alanının genişliği ve 0,1 mm’ye kadar katman inceliği desteği sunuyor oluşu ile değil, baskı malzemesi çeşitliliği açısından da dikkat çeken bir ürün. Öyle ki bu 3 boyutlu yazıcıyı isterseniz ABS, isterseniz de PLA baskı malzemesi ile kullanabiliyorsunuz. Peki bu ne demek oluyor?

3 boyutlu yazıcılarda kullanılan baskı malzemesine filament deniyor. Filamentler arasındaki en yaygın türler ise ABS ve PLA. ABS, petrol türevi baskı malzemesi olarak karşımıza çıkıyor. PLA’ya göre çok daha dayanıklı bir malzeme olan ABS’yi kullanmak için daha yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuluyor. ABS’nin sağlık açısından risklerinin olduğunu da söyleyelim. PLA ise bitkisel bazlı bir malzeme. Yani sağlık için ABS kadar riskli değil. Örneğin çocuğunuz için bir oyuncak yaptıysanız PLA’yı, arabanızdaki kırılmış bir parçayı üretecekseniz de ABS’yi tercih edersiniz. CR-200B’de her iki baskı malzemesini kullanmak da mümkün.

Milli Eğitim Bakanlığı da CR-200B’yi tercih etti!

Haberimizin başında, Creality CR-200B’nin Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğundan bahsetmiştik. Öyle ki Milli Eğitim Bakanlığı ile Nokta Elektronik ve Bilişim Sistemleri arasında geçtiğimiz yıl bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma, FATİH Projesi kapsamında okullara alınacak 420 adet 3 boyutlu yazıcıyı kapsıyordu. Creality CR-200B, bu anlaşmanın bir parçası olarak karşımıza çıktı. 3 boyutlu yazıcılar, 2022’nin başından beri okullara teslim ediliyor ve aktif olarak da kullanılıyor.

Eğer siz de sahip olduğu özellikler ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bile tercihi haline gelen CR-200B ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve ürünü satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.