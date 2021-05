MechWarrior 5: Mercenaries, Steam ve Epic Games'e Geldi

Çok uzun bir süredir beklenen MechWarrior serisinin yeni oyunu MechWarrior 5: Mercenaries, nihayet oyuncularıyla buluştu. Önünüze gelen her şeyi yıkıp geçebileceğiniz oyun Steam, Epic Games ve Microsoft Store'da DLC'si ile birlikte satışa sunuldu.

MechWarrior serisinin uzun yıllardır beklenen oyunu nihayet piyasaya sürüldü. Epic Games ve Microsoft arasında yaşanan bir buçuk yıllık anlaşmazlığı sonunda nihayet oyuncularıyla buluşan MechWarrior 5: Mercenaries, Steam, Epic Games ve Microsoft Store'da satışa sunuldu.

5 kişiye kadar online oynanabilen oyunun ilk DLC'si Heroes of the Inner Sphere de oyunla aynı anda satışa girdi. Aksiyon dolu MechWarrior 5: Mercenaries, zırhlı bir makineye dönüşüp önünüze gelen her şeyi silahlar ve lazerle yıkabileceğiniz bir dünya sunuyor.

MechWarrior 5: Mercenaries fiyatı ne kadar?

MechWarrior 5: Mercenaries'i Steam üzerinden oynamak isteyen oyuncular, oyunu 50 TL'ye satın alabilirler. Oyunun Heroes of the Inner Sphere DLC'sine ve Digital Extras özelliğine sahip versiyonu MechWarrior 5: Mercenaries Dropship Edition ise indirimli haliyle 82 lira 35 kuruş. Oyunu Steam üzerinden satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Oyunu Epic Games'den oynamak isteyen oyuncular ise oyunu Steam'den sadece 1 TL daha ucuza yani 49 TL'ye satın alabilirler. Xbox kullanıcıları ise oyunun Türkiye ücreti hala belirlenmediği için oyuna 49,99 dolar ödemek zorunda. MechWarrior 5: Mercenaries'i Epic Games üzerinden satın almak için buraya, Microsoft Store üzerinden satın almak için de buraya tıklayabilirsiniz.

Oyunu arkadaşlarıyla farklı platformlardan oynamak isteyen oyunculara sevindirici bir haber de yapımcılar geldi. Açıklanan bilgilere göre MechWarrior 5: Mercenaries, çarpraz platform desteği sunuyor ve bu sayede oyuncular, farklı platformlardan arkadaşlarıyla oyunu online bir şekilde oynayabiliyor.