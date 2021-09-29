Meclis'in 23 Yıllık Elektronik Altyapısı Yenilendi

TBMM'nin elektronik sistemi, 23 yıl sonra yenilendi. Meclis, yapılan yenilemeler kapsamında yeni yasama yılına başlamaya hazır olduğunun haberi verildi.

27. Dönem 5. Yasama Yılı’ndan önce tadilata giren TBMM Genel Kurul Salonu’ndaki çalışmaların sonuna gelindiği duyuruldu. 17 Temmuz’da faaliyete ara veren Meclis, planda herhangi bir aksama olmaması durumunda 1 Ekim Cuma günü itibariyle tekrar kaldığı yerden çalışmalara başlayacak.

Yeni dönemden önceyse 1998 yılından günümüze kadar hizmet veren TBMM Genel Kurulu elektronik oylama ve yoklama sistemi, hizmet süresini doldurması ve artık ihtiyaçları karşılamaması gerekçesiyle tamamen yenilendi. Yenilenme kapsamında TBMM’nin bütün elektronik altyapısı değiştirilerek son teknolojiye uygun hale getirildi. Uygulamaya girecek olan Meclis’in yeni sisteminin altyapısı için Genel Kurul zeminine elektronik aksam döşendi.

Her şey son teknolojiye uygun hale getirildi:

Yeni sistemde; milletvekillerinin sisteme uygun bir şekilde parmak izlerinin alınması gerekiyor. Parmak izlerinin alınması için, iktidar ve muhalefet kulislerinde COVID-19 salgını kuralları çerçevesinde stantlar kuruldu. Buna ek olarak milletvekili sıralarına bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri yerleştirildi.

23 yıl sonra yenilenen sistemin ardından, en başta Meclis gündemi olmakla birlikte kağıt olarak dağıtılan her şey, artık elektronik olarak milletvekili sıralarında bulunan dijital ekranlarda yer alacak.

Meclis, HD yayın yapacak:

Meclis’teki bütün çalışmaları halka ileten TBMM TV de, yeni yasama yılında baştan sonra yenilenen teknik altyapısıyla hizmet verecek. Genel Kurul kameralarından reji ve stüdyosuna kadar tadilattan geçen TBMM TV; yeni dönem Meclis çalışmalarını izleyenlere HD bir şekilde yayın yapacak.

Meclis Başkanlık Divanı'nın iki tarafına da, görüşmelerin canlı olarak iletileceği iki adet led ekran yerleştirildi. Konuşmacının adı, soyadı ve seçildiği il bu ekranlardan takip edilebilecek.

Ses sistemi de tepeden tırnağa yenilenen Meclis’te, Gelen Kurul Salonu’nun basın locasının altında bulunan bölüme, teknik uzmanların olacağı bir kontrol odası yapıldı. Yapılan bir diğer yenilik ise, Meclis bölgesine giren araçların kontrolünü sağlamak amacıyla girişlere plaka tanıma sistemi yerleştirilmesi.