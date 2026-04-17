Rekabet Kurumu, elektronik ürün mağazalarıyla tanıdığımız MediaMarkt'a rekabet ihlali nedeniyle para cezası kesildiğini açıkladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yetkililer, sürekli olarak firmaları inceleyerek rekabet ihlali yaşanmaması için hamleler yapıyor. Şimdi ise Rekabet Kurumu tarafından yapılan bir açıklama, Türkiye genelinde mağazaları bulunan elektronik ürün zinciri MediaMarkt’a yönelik bir ceza geldiğini gösterdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre MediaMarkt hakkında gerçekleştirilen bir soruşturma tamamlandı. Bu soruşturma sonucunda ise şirketin rekabeti ihlal ettiği kararına varıldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

330 milyon TL ceza kesildi

Rekabet Kurumu, rekabet ihlali yapıldığı gerekçesiyle MediaMarkt’a 330 milyon TL’lik para cezası kesildiğini açıkladı. Dev elektronik ürün mağaza zincirinin küçük ev aletleri sektöründe bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettiği kararına varıldığı ifade edildi. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Rekabet Kurumu, MediaMarkt hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Küçük ev aletleri sektöründe dolaylı bilgi değişimi yoluyla rekabetin ihlal edildiğine karar verildi.”