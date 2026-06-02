Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Kia’nın Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Picanto 1.435.000 TL’den başlarken, Niro EV, Sportage, Sorento ve EV9 tarafındaki kampanya destekleri dikkat çekiyor. EV9’da 250 bin TL’ye, Niro EV’de ise 200 bin TL’ye ulaşan destekler öne çıkıyor.

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kia, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını açıkladı. Listeye göre markanın ürün gamında Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Sorento ve tamamen elektrikli EV ailesi yer alıyor.

Bu içerikte Kia’nın Haziran 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına göz atalım.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!
Kia Niro EV
Kia Picanto
Kia Stonic
Kia XCeed +5

Kia fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Picanto 1.435.000 TL 1.335.000 TL
XCeed 1.960.000 TL 1.895.000 TL
Stonic 2.130.000 TL -
Sportage 2.249.000 TL 2.169.000 TL
Niro EV 2.299.000 TL 2.099.000 TL
EV3 2.485.000 TL -
EV6 3.760.000 TL -
Sorento 6.390.000 TL 6.190.000 TL
EV9 6.540.000 TL 6.290.000 TL

Niro EV fiyatları - Haziran 2026

Kia Niro EV

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
150 kW, Elektrikli Elegance, Otomatik 2.299.000 TL 2.099.000 TL

Kia Niro EV, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak şehir içi ve günlük kullanım odaklı bir yapı sunuyor. Tek donanım seçeneğiyle listelenen model, Haziran ayında 200 bin TL kampanya desteğiyle dikkat çekiyor.

Niro EV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Picanto fiyatları - Haziran 2026

Kia Picanto

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 67 PS, Benzin Feel, AMT 1.435.000 TL -
1.0L 67 PS, Benzin Cool, AMT 1.435.000 TL 1.335.000 TL

Picanto, Kia ürün gamının şehir içi kullanıma en uygun kompakt modellerinden biri olarak konumlanıyor. Küçük boyutları ve otomatik şanzımanlı yapısıyla günlük ulaşımda pratiklik arayan kullanıcıları hedefleyen model, Haziran listesinde markanın en erişilebilir otomobili oldu.

Picanto opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Stonic fiyatları - Haziran 2026

Kia Stonic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 100 PS, Benzin Cool, DCT 2.130.000 TL -

Kia Stonic, kompakt SUV karakteriyle şehir içi pratikliği yüksek sürüş pozisyonuyla birleştiren bir model. Haziran listesinde tek motor ve donanım seçeneğiyle yer alan Stonic, benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor.

Stonic opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Sunroof 60.000 TL Cool

XCeed fiyatları - Haziran 2026

Kia XCeed

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L 115 PS, Mild Hybrid - Benzin Cool, DCT Otomatik 1.960.000 TL 1.895.000 TL

XCeed, hatchback ve crossover çizgilerini bir araya getiren yapısıyla Kia ürün gamında farklı bir yerde duruyor. Mild hybrid benzinli motor ve otomatik şanzımanla sunulan model, Haziran ayında kampanyalı fiyat avantajıyla listede yer alıyor.

XCeed opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sportage fiyatları - Haziran 2026

Kia Sportage

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6L 150 PS, Benzin Live, DCT Otomatik 2.249.000 TL 2.169.000 TL
1.6L 150 PS, Benzin Cool, DCT Otomatik 2.700.000 TL 2.550.000 TL
1.6L 150 PS, Benzin Elegance, DCT Otomatik 3.075.000 TL 2.925.000 TL
1.6L 150 PS, Benzin Prestige, DCT Otomatik 3.340.000 TL 3.240.000 TL
1.6L 180 PS, Benzin GT-Line, 4X4 DCT Otomatik 3.650.000 TL 3.500.000 TL

Sportage, Kia’nın SUV ürün gamındaki en bilinen modellerinden biri olarak geniş donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli motorlu versiyonlarda Live’dan GT-Line’a uzanan seçenekler sunulurken, Haziran ayında farklı seviyelerde kampanya desteği bulunuyor.

Sportage opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sorento fiyatları - Haziran 2026

Kia Sorento

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6L 239 PS, Hibrit Prestige Smart, 4X4 Otomatik 5 Koltuk 6.390.000 TL 6.190.000 TL
1.6L 239 PS, Hibrit Prestige Smart, 4X4 Otomatik 7 Koltuk 6.530.000 TL 6.330.000 TL

Sorento, Kia’nın büyük SUV tarafındaki hibrit modeli olarak geniş iç hacim ve yüksek konfor beklentilerine hitap ediyor. Haziran 2026 listesinde 5 ve 7 koltuklu iki seçenekle sunulan modelde her iki versiyon için de kampanyalı fiyat paylaşılıyor.

Sorento opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV3 fiyatları - Haziran 2026

Kia EV3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
150 kW, Elektrikli Elegance Long Range, Otomatik 2.485.000 TL -
150 kW, Elektrikli Prestige Standard Range, Otomatik 2.485.000 TL -
150 kW, Elektrikli GT-Line Long Range, Otomatik 3.760.000 TL -

EV3, Kia’nın elektrikli SUV ailesindeki yeni seçeneklerinden biri olarak farklı donanım ve menzil odaklı versiyonlarla listede yer alıyor. Haziran fiyat listesinde üç farklı versiyonla sunulan model, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için alternatif oluşturuyor.

EV3 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV6 fiyatları - Haziran 2026

Kia EV6

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
125 kW, Elektrikli Elegance Standard Range, Otomatik 3.760.000 TL -

EV6, Kia’nın tamamen elektrikli model ailesinde daha üst konumda yer alan seçeneklerden biri. Haziran 2026 listesinde Elegance Standard Range donanımıyla sunulan modelde kampanyalı fiyat bilgisi paylaşılmıyor.

EV6 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV9 fiyatları - Haziran 2026

Kia EV9

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
149 kW, Elektrikli Prestige, Otomatik 7 Koltuk 6.540.000 TL 6.290.000 TL
283 kW, Elektrikli GT-Line, 4X4 Otomatik 6 Koltuk 7.870.000 TL 7.620.000 TL
283 kW, Elektrikli GT-Line, 4X4 Otomatik 7 Koltuk 7.870.000 TL 7.620.000 TL

EV9, Kia’nın elektrikli SUV gamındaki en üst seçeneklerinden biri olarak 6 ve 7 koltuklu versiyonlarla dikkat çekiyor. Haziran 2026 fiyat listesinde tüm EV9 versiyonlarında 250 bin TL kampanya desteği sunulması, modelin bu ayki en belirgin fiyat avantajı olarak öne çıkıyor.

EV9 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Kia Türkiye

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Sıfır Otomobil Yerine 5-10 Yaş Arası Bir W205 Kasa Mercedes Alınır mı, Yoksa Pişman mı Eder?

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Otomobil Dünyasını İkiye Bölen İlk Elektrikli Ferrari "Luce" Tanıtıldı: İşte Kardeşi Kardeşe Kırdıran Tasarımı

Otomobil Dünyasını İkiye Bölen İlk Elektrikli Ferrari "Luce" Tanıtıldı: İşte Kardeşi Kardeşe Kırdıran Tasarımı

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Araba Fiyat Elektrikli Araba Kia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com