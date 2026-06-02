Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Volkswagen’in Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde T-Cross, Taigo, Golf, Yeni T-Roc, Tiguan, Tayron ve Passat için 2026 model yılı fiyatları öne çıkıyor.

Volkswagen, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında kompakt hatchback, SUV, elektrikli ve performans odaklı modeller yer alıyor.

İçerikten Görseller +8 × + − ‹ ›

Bu içerikte Volkswagen’in Haziran 2026 fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Aynı modelde 2025 ve 2026 model yılı fiyatı varsa 2026 model yılı fiyatı, 2026 model yılı bulunmayan modellerde ise 2025 model yılı fiyatı kullanıldı.

İçerikten Görseller +8 × + − ‹ ›

Volkswagen fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Taigo 2.165.000 TL - T-Cross 2.275.000 TL - Golf 2.258.000 TL - Yeni T-Roc 2.755.000 TL - Tiguan 3.402.000 TL - Tayron 3.667.000 TL - ID.4 3.126.150 TL - Passat 3.600.000 TL - ID.7 4.415.150 TL - Golf GTI 4.924.150 TL - Golf R 6.683.150 TL - Touareg 10.717.150 TL -

Taigo fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 95 PS Benzin Life, Manuel 2.165.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.596.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 2.927.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 3.052.000 TL - 1.5 TSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.114.000 TL - 1.5 TSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.331.000 TL -

Taigo, Volkswagen’in coupe-SUV çizgisine sahip kompakt modellerinden biri olarak şehir içi kullanım ile yüksek gövde karakterini bir araya getiriyor. Manuel ve DSG şanzıman seçenekleriyle sunulan model, Haziran 2026 listesinde geniş donanım yapısıyla yer alıyor.

Taigo opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.310 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 55.700 TL İlgili versiyonlar

T-Cross fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, Manuel 2.275.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.683.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin Style, DSG 2.842.000 TL - 1.0 TSI 116 PS Benzin R-Line, DSG 2.950.000 TL -

T-Cross, kompakt SUV sınıfında pratik boyutları ve yüksek sürüş pozisyonuyla öne çıkıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde manuel ve DSG şanzımanlı versiyonlarla yer alan model, Life, Style ve R-Line donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

T-Cross opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.220 TL İlgili versiyonlar

Golf fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI 116 PS Benzin Impression, Manuel 2.258.000 TL - 1.5 eTSI 116 PS Benzin Life, DSG 2.829.000 TL - 1.5 eTSI 116 PS Benzin Style, DSG 3.191.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Style, DSG 3.393.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.618.000 TL -

Golf, Volkswagen’in kompakt hatchback sınıfındaki en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Haziran 2026 listesinde manuel başlangıç versiyonunun yanında eTSI motorlu DSG seçenekleri de bulunuyor. Model, günlük kullanım ve aile ihtiyaçları için dengeli bir yapı sunuyor.

Golf opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.520 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 63.550 TL İlgili versiyonlar

Yeni T-Roc fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 2.755.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Style, DSG 3.312.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 3.420.000 TL -

Yeni T-Roc, kompakt SUV sınıfında tasarım odaklı yapısıyla Volkswagen ürün gamında dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde 1.5 eTSI motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla sunulan araç, üç farklı donanım seçeneğine sahip.

Yeni T-Roc opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.990 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 66.670 TL İlgili versiyonlar

Tiguan fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.402.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.374.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.666.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 6.254.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 6.617.000 TL -

Tiguan, Volkswagen’in SUV ürün gamındaki en önemli modellerden biri olarak geniş donanım ve motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli eTSI versiyonların yanında 4MOTION çekiş sistemine sahip dizel seçenekler de Haziran 2026 fiyat listesinde bulunuyor.

Tiguan opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.910 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 74.010 TL İlgili versiyonlar

Tayron fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life, DSG 3.667.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Life 7 koltuklu, DSG 3.766.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.688.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin Elegance 7 koltuklu, DSG 4.794.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line, DSG 5.003.000 TL - 1.5 eTSI ACT 150 PS Benzin R-Line 7 koltuklu, DSG 5.104.000 TL -

Tayron, Volkswagen’in SUV ailesinde geniş kullanım alanı arayanlara hitap eden modellerden biri olarak konumlanıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde 5 ve 7 koltuklu versiyonlarla sunulan araç, Life, Elegance ve R-Line donanım seçenekleriyle yer alıyor.

Tayron opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 20.960 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 74.010 TL İlgili versiyonlar

ID.4 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW 170 PS Elektrikli Pure, Otomatik 3.126.150 TL -

ID.4, Volkswagen’in tamamen elektrikli SUV modeli olarak ürün gamında farklı bir konuma sahip. Haziran listesinde 2026 model yılı fiyatı bulunmadığı için 2025 model yılı fiyatı esas alınan araç, Pure donanımıyla listeleniyor.

ID.4 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 44.300 TL Pure

Passat fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI 150 PS Benzin Impression, DSG 3.600.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Business, DSG 4.302.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin Elegance, DSG 4.775.000 TL - 1.5 eTSI 150 PS Benzin R-Line, DSG 4.907.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel Elegance, 4MOTION DSG 7.203.000 TL - 2.0 TSI 265 PS Benzin R-Line, 4MOTION DSG 7.244.000 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS Dizel R-Line, 4MOTION DSG 7.375.000 TL -

Passat, Volkswagen’in geniş aile otomobili karakterini sürdüren modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Haziran 2026 fiyatlarında eTSI benzinli motor seçeneklerinin yanında dizel ve 4MOTION çekişli versiyonlar da bulunuyor.

Passat opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 37.980 TL İlgili versiyonlar Panoramik Açılır Cam Tavan 74.350 TL İlgili versiyonlar

ID.7 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 210 kW 286 PS Elektrikli Pro S, Otomatik 4.415.150 TL -

ID.7, Volkswagen’in tamamen elektrikli ürün gamında sedan karakterli yapısıyla öne çıkan modellerinden biri. Haziran listesinde 2026 model yılı fiyatı bulunmadığı için 2025 model yılı fiyatı kullanılan araç, Pro S donanımıyla listeleniyor.

ID.7 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 44.310 TL Pro S

Golf GTI fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 TSI 265 PS Benzin GTI, DSG 4.924.150 TL -

Golf GTI, Golf ailesinin performans odaklı versiyonu olarak daha dinamik sürüş karakteri arayan kullanıcılara hitap ediyor. Haziran 2026 listesinde 2026 model yılı fiyatı bulunmadığı için 2025 model yılı fiyatı esas alındı.

Golf GTI opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 36.590 TL GTI Panoramik Açılır Cam Tavan 60.180 TL GTI

Golf R fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0 TSI 333 PS Benzin R, DSG 6.683.150 TL -

Golf R, Golf ürün gamının en performanslı seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. 333 PS güç bilgisiyle açıklanan modelde 2026 model yılı fiyatı bulunmadığı için Haziran içeriğinde 2025 model yılı fiyatı kullanıldı.

Golf R opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 36.590 TL R Panoramik Açılır Cam Tavan 60.180 TL R

Touareg fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat V6 3.0 TDI SCR 286 PS Dizel Elegance, 4MOTION Tiptronik 10.717.150 TL - V6 3.0 TDI SCR 286 PS Dizel R-Line, 4MOTION Tiptronik 11.263.150 TL -

Touareg, Volkswagen’in üst sınıf SUV modeli olarak geniş gövde yapısı, güçlü dizel motoru ve 4MOTION çekiş sistemiyle listede yer alıyor. Haziran 2026 listesinde 2026 model yılı fiyatı bulunmadığı için 2025 model yılı fiyatları esas alındı.

Touareg opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 56.790 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: Volkswagen Türkiye