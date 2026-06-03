Skoda, Haziran 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listeye göre markanın ürün gamında Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq gibi modellerin yanında Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé gibi tamamen elektrikli seçenekler de yer alıyor.
Bu içerikte Skoda’nın Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Skoda fiyat listesi - Haziran 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Skoda Elroq
|3.199.900 TL
|2.349.900 TL
|Yeni Skoda Enyaq Coupé
|3.949.900 TL
|3.654.800 TL
|Yeni Skoda Enyaq
|3.849.900 TL
|3.562.300 TL
|Skoda Fabia
|1.874.900 TL
|1.764.800 TL
|Skoda Scala
|1.979.900 TL
|2.273.800 TL
|Skoda Octavia
|2.734.900 TL
|2.527.500 TL
|Skoda Superb
|3.774.900 TL
|3.757.000 TL
|Skoda Kamiq
|2.099.900 TL
|1.864.200 TL
|Skoda Karoq
|3.249.900 TL
|3.203.700 TL
|Yeni Skoda Kodiaq
|3.999.400 TL
|3.705.500 TL
Yeni Skoda Elroq fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|60 e-Prestige 204 PS
|3.199.900 TL
|2.349.900 TL
Yeni Skoda Elroq, markanın elektrikli SUV ürün gamında yer alan modellerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde tek donanım seçeneğiyle sunuluyor. 60 e-Prestige 204 PS versiyonunda açıklanan kampanyalı fiyat, modelin bu ayki en dikkat çekici avantajlarından biri hâline geliyor.
Yeni Skoda Elroq opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|33.333 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|33.333 TL
|3-5
Yeni Skoda Enyaq Coupé fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|60 e-Sportline 204 PS
|3.949.900 TL
|3.654.800 TL
|Elektrikli
|e-RS 340 PS 4x4
|5.349.900 TL
|-
Yeni Skoda Enyaq Coupé, elektrikli SUV karakterini coupe formuna yakın bir tasarımla birleştiren model olarak listede yer alıyor. Haziran 2026 fiyatlarında 60 e-Sportline versiyonu kampanyalı fiyatla sunulurken, e-RS 340 PS 4x4 seçeneği daha performans odaklı yapıdaki alternatif olarak konumlanıyor.
Yeni Skoda Enyaq Coupé opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|33.333 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|33.333 TL
|3-5
Yeni Skoda Enyaq fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|60 e-Prestige 204 PS
|3.849.900 TL
|3.562.300 TL
Yeni Skoda Enyaq, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak geniş kullanım alanı ve elektrikli sürüş karakterini bir arada sunuyor. Haziran listesinde 60 e-Prestige 204 PS versiyonuyla yer alan model, kampanyalı fiyat avantajıyla elektrikli SUV arayan kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Yeni Skoda Enyaq opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|33.333 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|33.333 TL
|3-5
Skoda Fabia fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzin
|Premium DSG
|1.874.900 TL
|1.764.800 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzin
|Monte Carlo DSG
|2.269.900 TL
|-
Skoda Fabia, markanın kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara hitap ediyor. Haziran 2026 listesinde Premium ve Monte Carlo donanımlarıyla yer alan model, markanın en erişilebilir fiyatlı otomobili olarak öne çıkıyor.
Skoda Fabia opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.519 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|18.519 TL
|3-5
Skoda Scala fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzin
|Elite DSG
|1.979.900 TL
|-
|1.0 TSI 115 PS, Benzin
|Premium DSG
|2.219.900 TL
|-
|1.5 TSI 150 PS, Benzin
|Premium DSG
|2.349.900 TL
|-
|1.5 TSI 150 PS, Benzin
|Monte Carlo DSG
|2.659.900 TL
|2.273.800 TL
Skoda Scala, hatchback sınıfında daha geniş gövde yapısı ve farklı motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Elite, Premium ve Monte Carlo donanımlarıyla sunulan modelde Haziran 2026 döneminin kampanyalı fiyatı Monte Carlo versiyonunda görülüyor.
Skoda Scala opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.519 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|18.519 TL
|3-5
|Panoramik Cam Tavan
|39.352 TL
|3-5
Skoda Octavia fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Elite DSG
|2.734.900 TL
|-
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Premium DSG
|3.094.900 TL
|2.527.500 TL
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Prestige DSG
|3.394.900 TL
|-
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Sportline DSG
|3.394.900 TL
|-
|2.0 TSI 265 PS, Benzin
|RS DSG
|5.554.900 TL
|-
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Combi Sportline DSG
|3.494.900 TL
|-
|2.0 TSI 265 PS, Benzin
|Combi RS DSG
|5.654.900 TL
|-
Skoda Octavia, geniş iç hacmi ve günlük kullanıma uygun yapısıyla markanın en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Haziran 2026 listesinde mHEV motorlu versiyonların yanında RS ve Combi seçenekleri de yer alıyor. Premium versiyondaki kampanyalı fiyat dikkat çekiyor.
Skoda Octavia opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.930 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|21.930 TL
|3-5
Skoda Superb fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Premium DSG
|3.774.900 TL
|-
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Prestige DSG
|4.539.900 TL
|3.996.300 TL
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Sportline DSG
|4.539.900 TL
|3.757.000 TL
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|L&K Crystal DSG
|4.989.900 TL
|4.499.800 TL
|2.0 TDI 193 PS, Dizel
|L&K Crystal DSG 4x4
|6.974.900 TL
|-
|2.0 TSI 265 PS, Benzin
|L&K Crystal DSG 4x4
|7.074.900 TL
|-
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Combi Prestige DSG
|4.659.900 TL
|-
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Combi L&K Crystal DSG
|5.109.900 TL
|-
|2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel
|Combi L&K Crystal DSG 4x4
|7.094.900 TL
|-
|2.0 TSI 265 PS, Benzin
|Combi L&K Crystal DSG 4x4
|7.194.900 TL
|-
Skoda Superb, markanın üst sınıfa konumlanan geniş aile otomobili olarak Haziran 2026 listesinde hem sedan gövdeye yakın versiyonları hem de Combi seçenekleriyle yer alıyor. Mild hybrid, dizel ve benzinli motor alternatifleri sunulan modelde kampanyalı fiyatlar belirli donanımlarda öne çıkıyor.
Skoda Superb opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.930 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|21.930 TL
|3-5
Skoda Kamiq fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 TSI 115 PS, Benzin
|Elite DSG
|2.099.900 TL
|1.864.200 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzin
|Premium DSG
|2.344.900 TL
|-
|1.5 TSI 150 PS, Benzin
|Premium DSG
|2.609.900 TL
|-
|1.5 TSI 150 PS, Benzin
|Monte Carlo DSG
|2.774.900 TL
|2.374.000 TL
Skoda Kamiq, markanın kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Haziran 2026 listesinde 1.0 TSI ve 1.5 TSI motor seçenekleriyle yer alan modelde Elite ve Monte Carlo versiyonlarında kampanyalı fiyat bulunuyor.
Skoda Kamiq opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|18.519 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|18.519 TL
|3-5
|Panoramik Cam Tavan
|39.352 TL
|3-5
Skoda Karoq fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Benzin
|Premium DSG
|3.249.900 TL
|-
|1.5 TSI 150 PS, Benzin
|Prestige DSG
|3.569.900 TL
|3.203.700 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzin
|Sportline DSG
|3.669.900 TL
|3.293.400 TL
Skoda Karoq, kompakt SUV sınıfında daha geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap eden bir model olarak listede yer alıyor. Haziran 2026 döneminde Premium, Prestige ve Sportline donanımlarıyla sunulan Karoq’ta kampanyalı fiyatlar Prestige ve Sportline versiyonlarında görülüyor.
Skoda Karoq opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.930 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|21.930 TL
|3-5
|Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan
|41.667 TL
|3-5
Yeni Skoda Kodiaq fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Premium DSG
|3.999.400 TL
|3.705.500 TL
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Prestige DSG
|4.624.900 TL
|3.998.400 TL
|1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin
|Sportline DSG
|4.774.900 TL
|4.541.700 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel
|Prestige DSG 4x4
|6.624.900 TL
|-
|2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel
|Sportline DSG 4x4
|6.874.900 TL
|-
|2.0 TSI 265 PS, Benzin
|RS DSG 4x4
|7.224.900 TL
|-
Yeni Skoda Kodiaq, markanın geniş SUV ailesindeki en kapsamlı seçeneklerden biri olarak Haziran 2026 listesinde yer alıyor. Mild hybrid, dizel ve benzinli motor alternatifleriyle sunulan modelde Premium, Prestige ve Sportline versiyonlarında kampanyalı fiyatlar bulunuyor.
Yeni Skoda Kodiaq opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.930 TL
|3-5
|Exclusive Renk
|21.930 TL
|3-5
|7 Kişilik Versiyon
|46.296 TL
|3-5
Kaynak: Skoda Türkiye