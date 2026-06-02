Mercedes-Benz’in Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Güncellenen listede markanın elektrikli, SUV, sedan ve performans modelleri birlikte yer alırken, Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 38 milyon TL’yi aşan fiyatıyla listenin zirvesine yerleşti. Elektrikli CLA 200+ AMG ve G 580 Heritage ise dikkat çeken modeller arasında bulunuyor.

Mercedes-Benz, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını açıkladı. Markanın ürün gamında A-Serisi, CLA, C-Serisi, E-Serisi ve S-Serisi gibi sedan modellerin yanı sıra GLA, GLB, GLC, GLE, GLS ve G-Serisi gibi SUV seçenekleri de yer alıyor. Ayrıca EQ ailesi ve AMG performans modelleri de güncel listede bulunuyor.

Bu içerikte Mercedes-Benz’in Haziran 2026 fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına göz atalım.

Mercedes-Benz fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı A-Serisi 3.222.000 TL - CLA 4.191.000 TL - C-Serisi 6.358.000 TL - C-Serisi All-Terrain 6.002.000 TL - E-Serisi 8.349.000 TL - S-Serisi 21.035.000 TL - EQA 4.345.000 TL - GLA 4.619.500 TL - GLB 4.350.000 TL - GLC 6.950.000 TL - GLC Coupé 7.341.000 TL - GLE 13.465.000 TL - GLE Coupé 13.940.000 TL - GLS 21.315.000 TL - EQE 5.930.500 TL - EQS 10.108.500 TL - G-Serisi 15.715.000 TL - Mercedes-AMG GT 16.675.000 TL - Mercedes-AMG SL 16.772.500 TL - Mercedes-Maybach S-Serisi 30.378.000 TL - Mercedes-Maybach GLS 31.665.000 TL - Mercedes-Maybach SL 38.034.000 TL -

A-Serisi fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 Benzin A 200 AMG 7G-DCT 3.222.000 TL -

Mercedes-Benz A-Serisi, markanın kompakt hatchback sınıfındaki temsilcisi olarak premium kullanım deneyimini daha erişilebilir bir seviyede sunuyor. Günlük kullanım odaklı yapısı ve kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun bir alternatif oluşturuyor.

A-Serisi opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CLA fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli CLA 200+ AMG 4.191.000 TL - 1.5 Benzin CLA 220 4MATIC AMG 8G-eDCT 4.873.000 TL -

CLA, Mercedes-Benz’in coupe karakterli sedan tasarımını modern teknolojilerle bir araya getiren modeli olarak öne çıkıyor. Haziran ayında hem tamamen elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle satışta bulunuyor.

CLA opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

C-Serisi fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzin C 200 4MATIC AMG 6.358.000 TL - 1.5 Benzin C 200 4MATIC 140th Year Edition 7.136.000 TL - 2.0 Benzin Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance 8.451.000 TL - Benzin-Hibrit Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 13.095.000 TL -

C-Serisi, Mercedes-Benz’in premium sedan segmentindeki en önemli modellerinden biri olarak konumlanıyor. Konfor odaklı versiyonların yanında yüksek performanslı AMG seçenekleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

C-Serisi opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

E-Serisi fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzin E 180 Exclusive 8.349.000 TL - 1.5 Benzin E 180 AMG 8.416.000 TL - 2.0 Dizel E 220 d 4MATIC Exclusive 11.367.500 TL - 2.0 Dizel E 220 d 4MATIC AMG 11.450.500 TL - Benzin-Hibrit Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance 20.839.000 TL -

E-Serisi, iş dünyası ve uzun yol kullanıcıları tarafından tercih edilen premium sedan modeller arasında yer alıyor. Konfor, teknoloji ve sürüş kalitesini bir araya getiren model, farklı motor seçenekleriyle satışta bulunuyor.

E-Serisi opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EQA fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli EQA 250+ Night Edition 4.345.000 TL -

EQA, Mercedes-Benz’in kompakt elektrikli SUV ailesindeki giriş modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Tamamen elektrikli altyapısı ve premium kullanım karakteriyle şehir içi ve şehirler arası kullanıma hitap ediyor.

EQA opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

GLC fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzin GLC 180 AMG 6.957.500 TL - 2.0 Dizel GLC 300 d 4MATIC AMG 9.241.000 TL - 2.0 Benzin Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Performance 10.219.000 TL - Benzin-Hibrit Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE 14.694.000 TL - Elektrikli GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG 6.950.000 TL -

GLC, Mercedes-Benz’in orta boy premium SUV segmentindeki en popüler modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dizel, benzinli, elektrikli ve AMG seçenekleriyle oldukça geniş bir ürün gamı sunuyor.

GLC opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EQE fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli EQE 280 AMG 5.930.500 TL - Elektrikli EQE 350 4MATIC AMG 6.775.500 TL -

EQE, markanın tamamen elektrikli premium sedan ailesindeki önemli modellerden biri olarak konumlanıyor. Uzun menzil beklentisi ve üst düzey teknoloji arayan kullanıcılar için geliştirilen model, iki farklı güç seçeneğiyle sunuluyor.

EQE opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EQS fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli EQS 450 4MATIC Inspiration 10.108.500 TL - Elektrikli EQS 580 4MATIC Heritage Edition 11.829.500 TL -

EQS, Mercedes-Benz’in elektrikli sedan ailesinin amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı, yüksek teknoloji seviyesi ve premium karakteriyle markanın elektrikli taraftaki en üst temsilcilerinden biri konumunda.

EQS opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

G-Serisi fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 3.0 Dizel G 450 d Heritage 22.017.000 TL - 3.0 Benzin G 500 Heritage 23.436.000 TL - Elektrikli G 580 Heritage 15.715.000 TL - 4.0 Benzin Mercedes-AMG G 63 Performance 30.448.000 TL -

G-Serisi, Mercedes-Benz’in ikonik arazi aracı olarak ürün gamındaki özel konumunu koruyor. Haziran 2026 listesinde dizel, benzinli, tamamen elektrikli ve AMG seçenekleri birlikte sunuluyor.

G-Serisi opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Mercedes-Maybach SL fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 4.0 Benzin Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 38.034.000 TL -

Mercedes-Maybach SL, markanın ultra lüks ve açık gövdeli otomobil anlayışını temsil eden en özel modellerden biri olarak listede yer alıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde aynı zamanda markanın en yüksek fiyatlı otomobili konumunda bulunuyor.

Mercedes-Maybach SL opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Mercedes-Benz Türkiye