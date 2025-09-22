Üst Düzey Fiyat Performans Telefonlarına Güç Verecek MediaTek Dimensity 9500 Tanıtıldı

MediaTek, Dimensity 9500’ü tanıttı. Yeni işlemci; yapay zekâ, oyun deneyimi ve enerji verimliliğinde öne çıkan yenilikler sunuyor.

MediaTek, yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500’ü tanıttı. Üst seviye akıllı telefonlar için geliştirilen bu çip, yapay zekâdan oyun grafiklerine ve enerji verimliliğine kadar pek çok alanda önemli yeniliklerle geliyor.

Şirketin 3nm üretim süreciyle geliştirdiği Dimensity 9500; konsol seviyesinde ray tracing, daha hızlı bir NPU ve güçlendirilmiş CPU performansıyla öne çıkıyor. Yeni mimarisi sayesinde çoklu görevlerde daha verimli bir yapı sunarken, büyük yapay zekâ modellerinde de kayda değer hız artışı sağlıyor.

MediaTek Dimensity 9500: Daha Hızlı CPU

8 çekirdekli mimari: 1 adet ultra çekirdek (4.21 GHz), 3 adet süper çekirdek (3.5 GHz) ve 4 adet büyük çekirdek (2.7 GHz)

Tek çekirdekte %32, çoklu çekirdekte %17 performans artışı

Ultra çekirdekte bile %55’e kadar daha düşük güç tüketimi

Yeni bellek mimarisiyle 4 kanallı UFS 4.1 desteği, büyük yapay zekâ modellerinde %40’a varan hız artışı

Geliştirilmiş yapay zekâ işleme:

Yeni NPU 990 ve Generative AI Engine 2.0 ile iki kat daha hızlı işlem gücü

Güç tüketiminde %33 azalma

4K görsel üretiminde LLM çıktıları %100 daha hızlı

Önceki nesle göre %56 daha yüksek enerji verimliliği

Oyun teknolojisi:

ARM G1-Ultra GPU ile %33 daha güçlü grafik performansı

%42 daha verimli enerji kullanımı

Ray tracing açıkken 120 fps kare hızı

Unreal Engine 5.6’da MegaLights ve Unreal Engine 5.5’te Nanite desteği

Yeni ve geliştirilmiş ISP:

Imagiq 1190 ISP ile 320 MP’ye kadar kamera desteği

30 fps sürekli odak takibi ve gelişmiş portre motor

4K 60 fps portre video kaydı

Android’de ilk kez 4K 120 fps Dolby Vision video kaydı + EIS desteği

MiraVision Adaptive Display ile ortam ışığına göre dinamik renk ve kontrast ayarı

Diğer özellikleri:

WiFi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği

Dual SIM Dual Active 5G/4G bağlantısı

GLONASS, GPS, NavIC gibi çoklu konum servisleri

LPDDR5X RAM (10.7 Gbps’e kadar) ve UFS 4.0 depolama

Dimensity 9500, ilk olarak vivo X300 serisi ile sahneye çıkacak. 13 Ekim 2025’te Çin’de tanıtılacak seri, bu yeni işlemciyi kullanan ilk modeller olacak. Dimensity 9500; işlem gücü, yapay zekâ performansı, oyun deneyimi ve kamera özelliklerinde getirdiği yeniliklerle öne çıkıyor. Gerçek performansı ise vivo X300 serisi piyasaya sürüldüğünde netleşecek.