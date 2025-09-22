Üst Düzey Fiyat Performans Telefonlarına Güç Verecek MediaTek Dimensity 9500 Tanıtıldı

MediaTek, yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500’ü tanıttı. Üst seviye akıllı telefonlar için geliştirilen bu çip, yapay zekâdan oyun grafiklerine ve enerji verimliliğine kadar pek çok alanda önemli yeniliklerle geliyor.
Şirketin 3nm üretim süreciyle geliştirdiği Dimensity 9500; konsol seviyesinde ray tracing, daha hızlı bir NPU ve güçlendirilmiş CPU performansıyla öne çıkıyor. Yeni mimarisi sayesinde çoklu görevlerde daha verimli bir yapı sunarken, büyük yapay zekâ modellerinde de kayda değer hız artışı sağlıyor.
MediaTek Dimensity 9500: Daha Hızlı CPU
- 8 çekirdekli mimari: 1 adet ultra çekirdek (4.21 GHz), 3 adet süper çekirdek (3.5 GHz) ve 4 adet büyük çekirdek (2.7 GHz)
- Tek çekirdekte %32, çoklu çekirdekte %17 performans artışı
- Ultra çekirdekte bile %55’e kadar daha düşük güç tüketimi
- Yeni bellek mimarisiyle 4 kanallı UFS 4.1 desteği, büyük yapay zekâ modellerinde %40’a varan hız artışı
Geliştirilmiş yapay zekâ işleme:
- Yeni NPU 990 ve Generative AI Engine 2.0 ile iki kat daha hızlı işlem gücü
- Güç tüketiminde %33 azalma
- 4K görsel üretiminde LLM çıktıları %100 daha hızlı
- Önceki nesle göre %56 daha yüksek enerji verimliliği
Oyun teknolojisi:
- ARM G1-Ultra GPU ile %33 daha güçlü grafik performansı
- %42 daha verimli enerji kullanımı
- Ray tracing açıkken 120 fps kare hızı
- Unreal Engine 5.6’da MegaLights ve Unreal Engine 5.5’te Nanite desteği
Yeni ve geliştirilmiş ISP:
- Imagiq 1190 ISP ile 320 MP’ye kadar kamera desteği
- 30 fps sürekli odak takibi ve gelişmiş portre motor
- 4K 60 fps portre video kaydı
- Android’de ilk kez 4K 120 fps Dolby Vision video kaydı + EIS desteği
- MiraVision Adaptive Display ile ortam ışığına göre dinamik renk ve kontrast ayarı
Diğer özellikleri:
- WiFi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği
- Dual SIM Dual Active 5G/4G bağlantısı
- GLONASS, GPS, NavIC gibi çoklu konum servisleri
- LPDDR5X RAM (10.7 Gbps’e kadar) ve UFS 4.0 depolama
Dimensity 9500, ilk olarak vivo X300 serisi ile sahneye çıkacak. 13 Ekim 2025’te Çin’de tanıtılacak seri, bu yeni işlemciyi kullanan ilk modeller olacak. Dimensity 9500; işlem gücü, yapay zekâ performansı, oyun deneyimi ve kamera özelliklerinde getirdiği yeniliklerle öne çıkıyor. Gerçek performansı ise vivo X300 serisi piyasaya sürüldüğünde netleşecek.