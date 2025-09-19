vivo Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Y50i’yi Tanıttı: İşte Özellikleri

vivo yeni modeli Y50i’yi tanıttı. Büyük bataryası ve 90 Hz ekranıyla öne çıkan Y50i satışa sunuldu.

vivo, yeni akıllı telefonu Y50i’yi duyurdu. Orta segmente yakın özellikler sunan bu model, geniş bataryası ve akıcı ekranıyla öne çıkıyor. Günlük kullanım için yeterli donanıma sahip olan Y50i güçlü donanımıyla satışa sunuldu.

vivo Y50i özellikleri

Y50i, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. Bu donanım 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun öne çıkan tarafı ise 6.000 mAh kapasiteye sahip bataryası. Tabii bu batarya sadece 15W şarj desteği sunuyor. Yazılımda ise Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzü bulunuyor ve yapay zekâ özellikleriyle birlikte geliyor.

vivo Y50i teknik özellikleri

vivo Y50i, Çin’de 6 GB RAM ve 128 GB depolama sürümüyle 210 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Telefonun renk seçenekleri ise Diamond Black, Azure ve Platinum olarak sunuldu.