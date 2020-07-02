MediaTek, düzenlediği bir etkinlikte akıllı televizyonlar için geliştirdiği yeni işlemcisi S900'ü duyurdu. Sahip olduğu Wi-Fi 6 desteği ile dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olan işlemci, 8K çözünürlük uyumluluğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. MediaTek'e göre bu işlemci, ilk kez bir Samsung televizyonda kullanılacak.

Daha çok giriş ve orta segment cihazlar için işlemci üretimi yapan MediaTek, son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. Şirket şimdi bir etkinlik düzenledi ve bu etkinlik kapsamında akıllı televizyonlar için tasarladığı yeni işlemcisi S900'ü duyurdu. MediaTek bu işlemci ile akıllı televizyon üreticilerinin akıllarını çelecek gibi görünüyor.

MediTek S900'ün en dikkat çekici yanı 8K çözünürlük desteği sunuyor oluşu. Videolardan gelen dijital sinyalleri görüntü sinyallerine dönüştürebilen S900, bu özelliği sayesinde pürüzsüz bir video oynatma imkanı sunuyor. Ayrıca yapay zeka ile güçlendirilen işlemci; netlik, renklerin doğruluk ve tutarlılığı, kontrast ve hatta hareket sırasında renk kaybını önleme gibi konularda benzersiz bir deneyim vadediyor.

MediaTek S900'ün benzersiz bir yeteneği var. Bu yetenek, yeni sayılabilecek bir teknoloji olan Wi-Fi 6'yı destekliyor oluşu. Bugüne kadar hiçbir akıllı televizyon işlemcisinde bulunmayan bu özellik, MediaTek S900'ü alanında tek yapıyor. Ayrıca şirket, bu işlemciyi kullanacak ilk akıllı televizyon üreticisinin Samsung olacağını da belirtiyor. Bu da Samsung'un ilerleyen dönemlerde 8K çözünürlük sunan Wi-Fi 6 destekli bir akıllı televizyon tanıtacağını gösteriyor.

MediaTek tarafından yapılan açıklamalara göre S900, ARM Cortex-A73 çekirdeklerinden güç alıyor. Bu gücü Mali-G52 GPU ile destekleyen S900, bu sayede kullanıcılar için benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. HDR 10+ desteğine de sahip olan işlemci, 8K çözünürlüğündeki içerikleri 60 fps, 4K çözünürlüğündeki videoları ise 120 fps'de oynatabiliyor.