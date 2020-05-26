Sony, 4K Destekli Yeni Nesil BRAVIA Akıllı TV’lerini Tanıttı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, akıllı televizyon sektöründeki ürün gamını yeni nesil BRAVIA akıllı televizyonlarla genişletiyor. Firmanın Asya pazarında piyasaya sürdüğü akıllı televizyonlarda Android TV, Google Asistan ve 4K HDR gibi özellikler yer alıyor.

Akıllı televizyonlar da dâhil olmak üzere teknolojinin pek çok farklı sektöründe hizmet veren Sony, yeni nesil BRAVIA TV ailesini Asya pazarında piyasaya sürdü. BRAVIA X8000H ve X7500H olmak üzere iki üst düzey akıllı televizyondan oluşan BRAVIA serisinde, televizyonların her ikisinde de X1 4K işlemci, 4K X-Reality PRO yükseltme, Triluminous ekran teknolojisi ve Android TV desteği gibi özellikler yer alıyor.

Televizyonlardan bahsetmek gerekirse Sony X8000H serisi; 216 cm (85 inç), 189 cm (75 inç), 165 cm (65 inç), 140 cm (55 inç), 123 cm (49 inç) ve 108 cm (43 inç) olmak üzere 6 farklı boyut seçeneğiyle gelecek. Öte yandan X7500H serisiyse 140 cm (55 inç), 123 cm (49 inç) ve 108 cm (43 inç) olmak üzere 3 farklı boyut seçeneğiyle müşterilerin karşısına çıkacak.

Yeni nesil Sony BRAVIA televizyonlar neler sunuyor?

Cihazların donanım kısımlarına gelecek olursak daha ucuz olan X7500H serisinde X1 4K, X8000H serisindeyse X1 4K HDR görüntü işlemcileri yer alacak. Bunun yanı sıra her iki akıllı televizyon da 4K X-Reality PRO’yu kullanarak 2K ve Full HD’yi 4K videolara yükseltebiliyor ve Triluminous ekran teknolojisi sayesinde doğal ve hassas renkleri gerçeğe en yakın şekilde gösterebiliyor.

Televizyonlarda Android TV ve Google Asistan desteği önyüklü bir şekilde müşterilere sunuluyor. Bu özelliklere ek olarak BRAVIA X8000H, Apple’ın AirPlay ve HomeKit uygulamalarını da destekliyor. BRAVIA X800H serisinde ayrıca Dolby Vision HDR desteği de yer alıyor.

Her iki model de Sony mağazaları, büyük elektronik mağazalar ve Hindistan’daki e-ticaret platformlarından satın alınabiliyor. Ürünlerin Avrupa pazarında satışa çıkıp çıkmayacağıysa henüz bilinmiyor.