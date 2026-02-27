Mediazone'dan Tüm İşletmelerin Kaderini Değiştirecek Yeni Sistem: Karşınızda Content 2.0!

Mediazone, her ölçekten işletmenin yapay zekâ ile sürdürülebilir bir iş modeli kurmasına yardımcı olacak "Content 2.0" stratejisini duyurdu. Bu strateji ile markalar, artık Google'ın klasik arama motoru sonuçlarından çok yapay zekâ araçlarında "tavsiye edilen" firmalar arasına girecekler. Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

Yapay zekâ teknolojileri, artık hayatımızın bir gerçeği. Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ ile iş yapmayan veya yaptığı işi yapay zekâya entegre etmeyen hiçbir işletme, ne yazık ki hayatta kalamayacak. Bunun ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan çatı şirketimiz Mediazone ise geleceğe adapte olmak isteyen her çapta işletme için en yeni çözümü olan "Content 2.0"yi duyurdu.

Dijital ortamda iş yapmak, para kazanmak ve sürdürülebilir bir iş modeli kurmanın en önemli şartlarından bir tanesi, Google Arama sonuçlarında ilk sayfada yer alabilmekti. İşletmeler, bunun için çok büyük bütçeler ayırır, SEO odaklı içerikler ve internet siteleri ile büyük bir savaş verirlerdi. Ancak Türkiye'de de kullanıma sunduğu Google'ın AI Modu ve AI Bakışı gibi özellikler, bu savaşı fiilen sonlandırmış oldu. Çünkü SEO içerikler, artık eskisi kadar önemli değiller.

Content 2.0, SEO'yu GEO ile değiştiriyor!

İşte Mediazone'un devreye aldığı Content 2.0 sistemi, tam olarak bu noktada devreye giriyor. SEO içeriklerinde alışılan kuralları bir kenara bırakan Content 2.0, bunun yerine yapay zekânın, yani makinelerin anlayabileceği GEO stratejileriyle üretilen özel içerikleri sayesinde her çapta işletmeyi doğrudan yapay zekânın tavsiye ettiği marka hâline getirecek.

Peki bu nasıl mümkün olacak?

Mediazone ve sahip olduğu firmalar (Onedio, Webtekno, Mynet vb.), günümüzün önde gelen yapay zekâ modelleri tarafından "güvenilir" kaynak olarak kabul ediliyor. İşte Content 2.0, firmanızın geleceğini buradan yola çıkarak yeniden şekillendirmiş olacak. GEO odaklı içerikler sayesinde Google Arama, ChatGPT ve Gemini gibi araçlar, potansiyel müşterilerin yönelttiği sorular karşısında doğrudan işletmenizi gösterecek, bu sayede rakiplerinizi alt etmiş olacaksınız.

Yapay zekâ devri ile firmalar için şöyle bir gerçeklik oluştu: "Eğer yapay zekâ sizi görmüyorsa kimse görmüyor!" İşte siz de bu görünmezlikten kurtulmak ve işlerinizi yapay zekâ ile sürdürmeye devam etmek isterseniz "[email protected]" adresi üzerinden iletişime geçebilir, yapay zekâ çağına hızlı bir giriş yapabilirsiniz.

Content 2.0 için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: