Medipol DSC tarafından düzenlenen teknoloji zirvesi Medipol Globat Summit, 7 Mayıs'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak. Toplam 3 gün sürecek etkinlik tamamen İngilizce olacak ve katılımcılara sertifika verilecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi Google Developer Student Club'ın düzenlediği Medipol Global Summit, dünyanın dört bir yanından konuşmacıların katılımıyla 7-8-9 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 3 gün sürecek olan teknoloji zirvesinde, çeşitli alanlarda oturumlar düzenlenecek.

'Makine Öğrenmesi', 'Yapay Zeka', 'Siber Güvenlik', 'Blockchain', 'Android ve Web Geliştirme' konularında ilgili olan katılımcılar, 3 gün sürecek olan zirvede ilgilendikleri alanın oturumlarına katılabilir, etkinlik sonrası sertifika kazanabilirsiniz.

Medipol Global Summit etkinlik programı:

Alanında uzman konuşmacılarla tanışarak sorularınızı iletebileceğiniz ve ağınızı genişletebileceğiniz etkinliğin programı şu şekilde:

7 Mayıs Cuma

13.00 – Introduction to Machine Learning

14.40 – Neural Networks

16.00 – Artificial Intelligence

8 Mayıs Cumartesi

13.00 ve 14.00 – Cyber Security Power between the Past and the Future

15.00 ve 16.00 – Blockchain

9 Mayıs Pazar

13.00 – Frontend Web Development

14.00 – Backend Web Development

15.00 – Flutter

16.00 – Jetpack Compose For Android

Tamamen İngilizce olarak düzenlenecek olan Medipol Global Summit etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.