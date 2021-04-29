İstanbul Medipol Üniversitesi Google Developer Student Club'ın düzenlediği Medipol Global Summit, dünyanın dört bir yanından konuşmacıların katılımıyla 7-8-9 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 3 gün sürecek olan teknoloji zirvesinde, çeşitli alanlarda oturumlar düzenlenecek.
'Makine Öğrenmesi', 'Yapay Zeka', 'Siber Güvenlik', 'Blockchain', 'Android ve Web Geliştirme' konularında ilgili olan katılımcılar, 3 gün sürecek olan zirvede ilgilendikleri alanın oturumlarına katılabilir, etkinlik sonrası sertifika kazanabilirsiniz.
Medipol Global Summit etkinlik programı:
Alanında uzman konuşmacılarla tanışarak sorularınızı iletebileceğiniz ve ağınızı genişletebileceğiniz etkinliğin programı şu şekilde:
7 Mayıs Cuma
- 13.00 – Introduction to Machine Learning
- 14.40 – Neural Networks
- 16.00 – Artificial Intelligence
8 Mayıs Cumartesi
- 13.00 ve 14.00 – Cyber Security Power between the Past and the Future
- 15.00 ve 16.00 – Blockchain
9 Mayıs Pazar
- 13.00 – Frontend Web Development
- 14.00 – Backend Web Development
- 15.00 – Flutter
- 16.00 – Jetpack Compose For Android
Tamamen İngilizce olarak düzenlenecek olan Medipol Global Summit etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.