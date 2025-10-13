Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Meetup İstanbul 2025, İş Dünyasını “NOW or NEVER” Mesajıyla Bir Araya Getiriyor

14 Ekim 2025’te UNIQ Istanbul’da gerçekleşecek Meetup Istanbul, “NOW or NEVER” temasıyla katılımcılara fikirden eyleme geçme fırsatı sunuyor. Etkinlik, pazarlama ve iletişim dünyasının öncü isimlerini bir araya getirirken, sınırları aşan başarı hikâyeleri ve yenilikçi uygulamalar üzerinden ilham verici deneyimler yaşatacak.

Meetup İstanbul 2025, İş Dünyasını “NOW or NEVER” Mesajıyla Bir Araya Getiriyor
Sponsorlu İçerik Sponsorlu İçerik /

UNIQ Istanbul’da gerçekleşecek Meetup Istanbul 2025, yapay zekâ, veri odaklı inovasyon, sürdürülebilirlik, podcast, connected TV, snackable content ve perakende medya gibi pazarlama ve iletişim dünyasının öncü konularını katılımcılarla buluşturacak.

Etkinlik boyunca ilham verici paneller, ufuk açıcı oturumlar, interaktif workshop’lar ve sertifika programları ile katılımcılar hem stratejik içgörüler kazanacak hem de uygulamalı deneyimler elde edecek. Ayrıca, geniş kapsamlı networking fırsatları sayesinde iş dünyasındaki bağlantılar güçlenecek ve yeni iş birliklerinin önü açılacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek sertifika programları, pazarlama, iletişim ve kariyer dünyasının geleceğine ışık tutacak. Yükselen Trendler Workshop’ta, sektörün geleceğini şekillendiren trendler ele alınacak; Campus Connect programıyla Youthall tarafından seçilecek 300 üniversite öğrencisi, sektör profesyonelleriyle buluşarak ilham verici kariyer hikâyeleri, yoğun eğitim oturumları ve networking fırsatları elde edecek.

sponsorlu

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim