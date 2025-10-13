Meetup İstanbul 2025, İş Dünyasını “NOW or NEVER” Mesajıyla Bir Araya Getiriyor

14 Ekim 2025’te UNIQ Istanbul’da gerçekleşecek Meetup Istanbul, “NOW or NEVER” temasıyla katılımcılara fikirden eyleme geçme fırsatı sunuyor. Etkinlik, pazarlama ve iletişim dünyasının öncü isimlerini bir araya getirirken, sınırları aşan başarı hikâyeleri ve yenilikçi uygulamalar üzerinden ilham verici deneyimler yaşatacak.

UNIQ Istanbul’da gerçekleşecek Meetup Istanbul 2025, yapay zekâ, veri odaklı inovasyon, sürdürülebilirlik, podcast, connected TV, snackable content ve perakende medya gibi pazarlama ve iletişim dünyasının öncü konularını katılımcılarla buluşturacak.

Etkinlik boyunca ilham verici paneller, ufuk açıcı oturumlar, interaktif workshop’lar ve sertifika programları ile katılımcılar hem stratejik içgörüler kazanacak hem de uygulamalı deneyimler elde edecek. Ayrıca, geniş kapsamlı networking fırsatları sayesinde iş dünyasındaki bağlantılar güçlenecek ve yeni iş birliklerinin önü açılacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek sertifika programları, pazarlama, iletişim ve kariyer dünyasının geleceğine ışık tutacak. Yükselen Trendler Workshop’ta, sektörün geleceğini şekillendiren trendler ele alınacak; Campus Connect programıyla Youthall tarafından seçilecek 300 üniversite öğrencisi, sektör profesyonelleriyle buluşarak ilham verici kariyer hikâyeleri, yoğun eğitim oturumları ve networking fırsatları elde edecek.