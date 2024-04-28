Kahve, egzersiz, soğuk duşlar ve daha pek çok yöntemle uykumuzu açıyor, zinde hissediyor ve enerjimizi yenileyebiliyoruz. Peki ya bir paket sakızın bu görevleri yerine getirebildiğini söylesek?

Uykusuz kaldığınız zamanlarda hangi yöntemlere başvuruyorsunuz? Ertesi güne yetiştirmeniz gereken bir proje, çalışmanız gereken bir sınav veya hazırlamanız gereken bir sunum var ama çok geç saate kaldınız diyelim. Uyanık kalmak için uyguladığınız farklı yöntemler olabilir ama sağlıklı olup olmadıkları her zaman tartışılır.

Daha zinde hissetmek için elimizin ilk gittiği şeylerden biri, bir bardak kahve oluyor. Kahvede bulunan kafein, uyku reseptörlerini engelleyerek daha zinde hissetmemizi sağlar. Ancak sadece belirli bir topluluğun çiğneyebildiği bir paket sakız, bunun yerini kolaylıkla alabiliyor.

Tanıştıralım: MEG (Military Energy Gum), yani Askerî Enerji Sakızı.

Military Energy Gum (MEG), özellikle ABD askerî personeli için tasarlanmış bir enerji sakızı. Bu sakız, ordu askerleri tarafından uzun operasyonlar ve yoğun eğitimler sırasında uyanıklık ve enerji seviyelerini artırmak için kullanılıyor.

Tabii başlarda her asker bu sakızı kullanamıyordu. Askerlerin bu sakızı kullanabilmesi için öncelikle bir sağlık testinden geçmesi gerekiyordu. Çünkü sakızın sahip olduğu bileşenler, her bünyede farklı sonuçlar doğuruyordu ve bu da askerlerin farklı yönde etkilenmelerine neden oluyordu.

Peki bu sakızın nasıl bir numarası var?

Marketlerde satılan ve çeşitli aromalara sahip sakızlardan farklı olarak MEG, paketindeki her bir sakızda yaklaşık olarak 100 mg kafein içeriyor. Bu oran, bir bardak kahvede bulunan kafein miktarıyla eş değer. Yani bu sakızdan bir tanesini ağzınıza atıp çiğnediğiniz zaman bir bardak kahve içmiş kadar kafein tüketmiş oluyorsunuz. İlginç, değil mi?

Uzun bir süre yalnızca askerler tarafından kullanılmış olsa da zamanla hemşireler, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları tarafından tercih edilmeye başlandı.

Bu sakız, askerlerdeki yorgunluğu gidermek için yapılan çalışmaların bir parçası.

Amerika'da Big League Chew, Hubba Bubba, Bubble Tape ve daha pek çok popüler sakız markasında çalışan eski sakız kimyagerleri tarafından 1998 yılında fikir olarak sunuldu. 1999 yılında ise bu fikir için 250 milyon dolarlık bir bütçe kalemi alan bu sakız, çeşitli kontrollerden geçti ve ilk defa 2003 yılında Afganistan ve Irak'ta kullanıma sunuldu.

Sonrasında ise 2004 yılında ABD Ordusu'na resmî olarak tanıtılan bu sakız, 2005 yılında ABD Ordusu'nun "Yılın En Büyük İcadı" ödülünü kazandı. Yapılan klinik çalışmalara ve Askerî Beslenme Araştırma Komitesi'ne göre bu sakız, taşınabilir ve kolayca tüketilebilir olduğu için ordunun sıkça tercih etmesinden yana.

Bu sakız adına yapılan pek çok klinik çalışma mevcut. Yayımlanan makalelerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amerika'da kullanımı yaygın hâle gelen bu sakızı sadece askerler değil, sivil halk bile internetten tek tıkla temin edebiliyor.

Military Energy Gum, ABD Ordusu Tıbbi Araştırma ve Malzeme Komutanlığı tarafından geliştirilip test edildi ve hâlen askerler tarafından sıkça tercih ediliyor. Üstelik ABD Savunma Bakanlığı'na 5 milyon paketten fazla satıldığı söyleniyor. Tabii bu sakızın baş ağrısı, gerginlik, kalp çarpıntısı ve mide ağrısı gibi çeşitli yan etkileri mevcut.

Ne dersiniz, sizce bu sakız bir bardak sıcak kahvenin yerini alır mı?

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