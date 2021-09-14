Mehmet Aydın: Tüm Zararları Karşılamak İsterim

Çiftlik Bank'ın yıllardır kaçak durumda olan ve geçtiğimiz aylarda kendi isteğiyle teslim olan kurucusu Mehmet Aydın'ın duruşması gerçekleştirildi. Savunma yapan Tosuncuk lakaplı Aydın, tüm mağdurların zararını ödeyebileceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük dolandırıcılık olaylarından bir tanesine imza atışıyla bilinen Çiftlik Bank isimli saadet zincirinin mucidi Mehmet Aydın, savunmasını yapmak üzere hakim karşısına çıktı. 4 sayfalık savunma veren Tosuncuk lakaplı Aydın, oldukça dikkat çeken cümleler kurdu.

Mehmet Aydın'ın duruşması, Çiftlik Bank mağdurları için kritik bir önem arz ediyordu. Zira Tosuncuk, ilk kez mağdur ettiği insanlarla karşı karşıya geldi. Yaptığı savunmada suç örgütü kurduğu iddiasını reddeden Mehmet Aydın, yapılanların ticaret olduğunu ileri sürdü. Yaşanan mağduriyetlerle ilgili de savunma yapan Çiftlik Bank kurucusu, mağduriyetlerin tamamını karşılayabileceğini söyledi. Peki Mehmet Aydın, bunu nasıl yapacak?

"Mal varlıklarımın iadesini sağlayın, tüm borçları ödeyeyim"

Tosuncuk, yaptığı savunmada mal varlığının kendisine iade edilmesini istediğini söyledi. "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim." diyen Aydın, hiçbir çalışanına kanuna aykırı bir talimat vermediğini ve esas amacının yurt dışına açılarak fayda sağlamak olduğunu belirtiyor.

Birkaç yıldır kaçak durumda olan Mehmet Aydın, kendi isteği ile saklandığı Brezilya'da teslim oldu. 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirilen ve yargılanma süreci başlayan Aydın için, birden çok suçtan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın nasıl sonuçlanacağı, Aydın'ın ceza alıp almayacağı ve mağdurlara neler olacağı gibi detaylar, şimdilik bilinmezliğini koruyor...