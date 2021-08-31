SaS Holding’in Koli Koli Para Kaçırdığı Ortaya Çıktı

2019 yılında saadet zinciri olduğu anlaşılan SAS Holding hakkında devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet tarafından hazırlanan özel haber, SAS Holding'de her şeyin birbirine girdiğini, yalnızca bir evde 58,5 milyon lira para saklandığını gözler önüne seriyor.

Türkiye'deki en popüler dolandırıcılık yöntemlerinden olan saadet zincirleri, bugüne dek milyonlarca vatandaşın canını yaktı. Bu bağlamda; yüksek kar vaadi ile insanların umutlarıyla oynayan şirketlerden bir tanesi de SAS Holding'di. 2019 yılında Hürriyet Gazetesi sayesinde foyası meydana çıkan şirket, en az 639 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptı. Şirketle ilgili soruşturma devam ederken birbirinden ilginç iddialar gündeme gelmeye başladı.

SAS Holding davası bilinmezlerle dolu olaylar silsilesinden oluşuyor. Öyle ki şirket sahibi olan Süleyman Aydın'dan boşanan Sibel Koçan isimli kadın, aracında taşıdığı 3,5 milyon TL'yi gasp eden kişiler tarafından öldürüldü. Eski eşinin öldüğünü öğrenen Süleyman Aydın ise 32. kattan atlayarak intihar etti. Üstelik Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan da aynı lüks binada, iki farklı dairede oturuyordu. Hürriyet'in yeni bir araştırması ve konuya yakın isimlerle kurduğu iletişim, ilginç olaylar silsilesinin bundan ibaret olmadığını gözler önüne seriyor.

Bir evde 58,5 milyon TL saklamışlar

*SAS Holding kurucusu Süleyman Aydın

Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. isimli şirket yöneticileri, Hürriyet'e verdikleri demeçte şu ifadelere yer verdiler; "21 Haziran’da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın’ın intihar ettiği 32’inci katın bir kat altındaydı. Evde Sema Koçan’ın yanı sıra Aydın’ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar evde valizlerin içindeydi. Her valizin üstünde notlar yazılıydı. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belliydi. Valizleri, evdeki boş kolilere koyduk. Kolilerin ağzı koli bantları ile kapatıldı. Böylece, evden taşınılıyor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkası geniş ticari bir araca konuldu. Toplam meblağ, 58,5 milyon TL civarındaydı."

Kayıp lüks araçlar ile kime ait olduğu belirsiz evler var

Hürriyet'in haberine göre Süleyman Aydın, bankacılık sistemlerini kullanamıyor, bu yüzden de her yerde nakit çalışıyordu. Hatta Çeşme'de bir ev satın alan Aydın, 6 milyon TL'yi satıcıya doğrudan nakit olarak vermiş. İşin ilginç yanı bu ev, Süleyman Aydın'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Mine A. isimli bir kadının annesinin üzerine yapıldı. Ayrıca Süleyman Aydın'ın her biri en az 2 milyon TL değerinde olan 7-8 adet lüks otomobili de kayıp. Araçların nerede olduğu bilinmiyor. Öte yandan, Süleyman Aydın'ın şoförünün 400 bin TL değerinde aracı, Sema Koçan ile ailesinin üzerine ise sayısız şirketin kayıtlı olduğu belirtiliyor.

*SAS Holding'e ait olan lüks araçlardan bazıları

SAS Holding'e para yatıran vatandaşları korumaya çalışan Avukat Hadi Dündar; "Bir evin içinde 58,5 milyon lira tutulması akıl alır gibi değil. Bu şekilde başka kaç ev olduğunu bilmiyoruz. Belli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. Yine Bursa ve İzmir’de şirkete ait tesisler ve gayrimenkuller vardı. Bunların şimdi kime geçtiğini bilmiyoruz. Süleyman Aydın’ın intiharı sonrası sırt çantası kayıp. Bu çantada çok sayıda anahtar ile önemli belgeler bulunduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı. Avukat Cesim Parlak ise "Savcılık derhal tedbir kararı vermeli. Çok sayıda otomobil, villa ve şirkete ait tesisler üçüncü dördüncü kişilere devredilmiş durumda. Ve bu durum, Süleyman Aydın’ın intiharından hemen sonra oldu. Tedbir kararı verilirse, mağduriyetler bir nebze giderilmiş olur. MASAK incelemesi ile her şey ortaya çıkar. Kimin üstüne ne zaman hangi varlık geçirilmiş tek tek belirlenir. Burada üçüncü kişilerin iyi niyetinden de söz edilemez. Yaşamına son veren Süleyman Aydın’ın, sık sık görüştüğü kişilerden biri uzun süredir birliktelikleri olan Mine K. Bu kişinin Çeşme’deki villasında, intihardan sonra çok sayıda valizin çıkarıldığı bilgisini edindik. Yine Mine K.’nın kullanımında bulunan Porsche dahil birçok otomobil ortada yok." dedi.

Sayısız vatandaşın canını yakan SAS Holding ile ilgili öne çıkan iddialar böyle. Ancak konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Hürriyet'in özel haberine ulaşabilirsiniz.