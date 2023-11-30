Mehmet Şimşek Açıkladı: KDV ve ÖTV'de Artış Olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV ve ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarının tekrarlanmayacağını söylerken, "Enflasyonu tek haneye indirmek dışında seçeneğimiz yok." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber'e ekonominin gündemindeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek açıklamalarında özellikle vergiler, enflasyon ve ekonomide karşılaşacağımız süreçlere odaklandı. Bakan Şimşek, enflasyonu tek haneye indirmekten başka seçenek olmadığını da söyledi.

Şimşek açıklamalarına "Ekonomik büyüme güçlü, bu cesaret verici ama burada önemli olan büyümenin kalitesini artırabilmek." derken, önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana motorunun verimlilik artışı ve var olan imkânların verimli şekilde kanalize edilmesi olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde büyümenin, büyük ihtimalle bir miktar yavaşlayacağını söyleyen Bakan Şimşek, önemli olanın OVP perspektifiyle sürdürülebilir büyüme patikasına girilmesi olduğunu söyledi. Şimşek, geniş anlamlı rezervlerin vadesine bir yıl kalan borca olan oranını 1'e çıkartmayı amaçladıklarını da belirtti.

İşte Şimşek'in açıklamalarından satırbaşları

Var olan programlarının çalıştığını, iç tutarlılığının olduğunu söyleyen Şimşek, içeride de dışarıda da programa olan güvenin artmakta olduğunu ifade etti. Sermaye girişinin başladığını söyleyen Şimşek, Haziran-Eylül döneminde 5 milyar dolar net artış olduğunu açıkladı.

Kaynak girişi 2024'te artacak

Bakan Şimşek ayrıca, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye'ye kaynak girişinin artacağını ifade etti. Bankaların durumunun iyileştiğini söyleyen Bakan, enflasyonu tek hâneye düşürme çabasının doğrudan yabancı yatırımı da olumlu etkileyeceğini söyledi.

Geçmişte yapılan KDV ve ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarına da değinen Şimşek, bu vergi artışlarının tekrarlanmayacağını ifade etti. Gelecek sene bu sistemden çıkılmış olacağını söyleyen Şimşek, yüzde 40'a kadar vergi için yetki alınmasının, bu vergilerin uygulanacağı anlamına gelmediğini de söyledi. Şimşek'e göre vergiler, lirayı güçlendirmek için bir araç olarak kullanılabilecek.

"Enflasyonda tek haneden başka seçeneğimiz yok"

Şimşek açıklamalarında "Enflasyonu tek haneye indirmek dışında seçeneğimiz yok. Kararlıyız bunu yapacağız. Kısa vadede büyümede yavaşlama riskini alıp bunu yapmak durumundayız. Aylık enflasyonda yavaşlama devam edecek." dedi. Fiyatlama davranışlarında ciddi bozulma olduğunu söyleyen Bakan, iş insanlarının OVP'yi baz almalarının kendileri için hayırlı olacağını ifade etti.

Kur Korumalı Mevduat'ın ağustos ortasında 3,4 trilyon lira ile zirveyi bulduğunu söyleyen Bakan Şimşek, Kasım ortasında 2,8 trilyona inen KKM'de vergi teşviğini, rezervleri istenen noktaya geldiğinde kaldıracaklarını ifade etti.