Oyun Telefonu Meizu 16T'nin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bazı iddialara göre Meizu, Black Shark 2 Pro'ya rakip olacak oyun telefonu 16T'yi Ekim ayında tanıtacak.

Geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi Meizu 16S’i duyuran Meizu’nun Ekim ayında yeni telefonu Meizu 16T’yi duyuracağı söyleniyor. Meizu 16T, şirketin üst düzey oyun telefonlarından biri olacak. Telefonun isminde bulunan ‘T’ harfi ‘Turbo’ anlamına geliyor ve Black Shark 2 Pro’ya büyük bir rakip olması bekleniyor.

Meizu 16T aslında geçtiğimiz ay Çin’in sertifika kurumu TENAA’da M928Q model adıyla geçmişti. Bu sertifika, telefonun Snapdragon 855 işlemciyi barındıracağını belirtiyordu. Sertifikada yer alan diğer bilgilere göre telefon 4.500 mAh bataryaya ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Meizu 16T büyük bataryasına rağmen yalnızca 183 gram ağırlığında olacak.

Meizu 16T’yi Black Shark 2 Pro’ya rakip yapan ana etmen ise fiyatı olacak. İki telefon da Snapdragon 855 kullanıyor olsa da Black Shark 2 Pro’nun işlemcisi 855’in Plus modeli. Ancak Meizu CEO’su Jack Wong’un yaptığı açıklama bu farkın o kadar da önemli olmaması gerektiğini düşündürüyor.

Jack Wong, Meizu 16T’nin satış fiyatının 2.000 - 2.500 Yuan (yaklaşık 1.600 - 2.000 TL arası) olacağını söylüyor. Bu da 2.999 Yuan’dan (yaklaşık 2.300 TL) başlayan Black Shark 2 Pro’yu ikinci tercihe itebilecek ana sebeplerden biri gibi duruyor.