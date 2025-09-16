Meizu 22 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Meizu, çok beklenen yeni amiral gemisi telefonu Meizu 22'yi resmen tanıttı. Cihaz, çok ince çerçeveleri başta olmak üzere birçok dikkat çeken detaya sahip.

Akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkan Çinli teknoloji devi Meizu, başta ağustosta tanıtılacak olan ancak birkaç kez ertelenen yeni amiral gemisi telefonu **Meizu 22’yi **dün gerçekleştirdiği etkinlikle resmen duyurdu. Orta segment fiyata sahip telefon, dikkat çeken bazı özelliklere sahip.

Meizu 22 modelinin arka tarafında kare ada içine yerleştirilen 3’lü kamera sistemi bulunuyor. Önde ise inanılmaz ince çerçevelere sahip delikli ekran tasarımı var. 1,2 mm’lik bu çerçeveler, ön tarafın tamamen ekrandan oluşuyor hissini vermesini sağlıyor. Cihazın 190 gram ağırlık ve 8,15 mm kalınlığa sahip olduğunu ekleyelim.

Karşınızda Meizu 22

Meizu 22’de 6,3 inç boyutunda bir ekran kullanılmış. Bu ekran,** 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını** kullanıcıyla buluşturarak üst seviye görüntüleme deneyimi sunuyor. Maksimum parlaklığı ise 6000 nit. Böylece en aydınlık ortamlarda bile ekranın görünmesi sağlanıyor.

Cihazda orta üst segment bir işlemci diyebileceğimiz Snapdragon 8s Gen 4 işlemci tercih edilmiş. Bu işlemciye 12/16 GB RAM seçenekleri ve 256 GB’tan 1 TB’a çıkan depolama seçenekleri eşlik ediyor. Cihaz, yapay zekâ destekli işletim sistemi Flyme AIOS 2’yle kutudan çıkıyor.

Meizu 22’nin arkasında 50 MP’lik ana, 50 MP’lik 3x telefoto ve yine 50 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise 50 MP’lik deliğe yerleştirilmiş selfie kamerası görüyoruz. Telefon, 5500 mAh boyutunda 80W kablolu 66W kablosuz şarj destekli bir bataryayla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Meizu 22 teknik özellikleri

Ekran 6,3 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, 6000 nit İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5.500 mAh (80W) İşletim sistemi Flyme AIOS 2

Meizu 22 fiyatı