Meizu, Akıllı Telefon Üretiminden Yine Vazgeçti! İşte İlk Bilgiler

Meizu, akıllı telefon alanında ürün geliştirmeyi geçici olarak durduğunu açıkadı.

Çin merkezli Meizu, farklı kategorilerden ürünleriyle karşımıza çıkan bir firmaydı. Akıllı telefonlar da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz yıllarda Meizu’nun telefon sektöründen çekileceği iddia edilse de şirket akıllı telefon üretimine devam etmişti. Şu sıralarda ise Meizu 23 modeli bekleniyordu.

Ancak gelen yeni haberler, şirketin bir kez daha bu konuda geri adım atıyor olabileceğini gösterdi. Çin’den gelen bilgilere göre Meizu 23 ve şirketin akıllı telefon departmanının geleceği belirsizliğe girmiş durumda.

Meizu’nun akıllı telefon geliştirmeyi durdurduğu açıklandı

Söylentilerin ardından Meizu’dan resmî açıklama geldi. Firma, iflas, tamamen iş faaliyetlerinin durdurulması veya markanın piyasadan çekilmesi yönündeki haberleri yalanladı. Ancak önemli bir stratejik değişikliğe gittiğini doğruladı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yeni akıllı telefon ürün geliştirmesini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu hamlenin tamamen bir kapanma olmadığı, planlı bir geçiş olduğu belirtilmiş. Mevcut operasyonlar, satış sonrası hizmetler ve mevcut kullanıcılara destek de dahil olmak üzere, kesintisiz olarak devam edecek. Telefonlar, Flyme sistemleri ve Pandaer aksesuarları gibi ürünler satışta kalacak ve müşteri hakları etkilenmeyecek. Bu haberler, Meizu 23’ün de şimdilik iptal edildiğinin bir göstergesi.

Firma, kendisini Flyme ve yapay zekâ destekli ekosistemler etrafında yeniden konumlandırdığını da eklemiş. Aynı zamanda araç yazılımı Flyme Auto’ya da odaklanacağını aktarmış.