Meizu'nun 2016'da Geliştirdiği Telefon İlk Kez Görüntülendi

Meizu, kimi zaman fiyat/performans ürünleri kimi zamanda yenilikçi teknolojileriyle öne çıkıyor. Çevrimiçi olarak sızdırılan bir fotoğraf, Çinli şirketin yıllar önce çift ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz haftalarda anavatanı Çin'de Meizu 17 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtan Meizu, diğer yandan yenilikçi akıllı telefon tasarımları üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Şirketin çift ekran kurulumuna sahip bir akıllı telefonu, kanlı canlı görüntülendi.

Sızdırılan fotoğraftaki akıllı telefon hakkında çok fazla şey bilinmese de, söz konusu cihazın Meizu Pro X olarak adlandırılabileceği öne sürülüyor. Akıllı telefonun tasarımı ve kullanılan yonga seti göz önüne alındığında, şirketin görüntülerdeki telefon üzerinde 2016 yılında çalıştığı tahmin ediliyor, ancak cihaz o zamandan beri ortalıkta hiç görünmedi.

Meizu'nun çift ekranlı akıllı telefonu Meizu Pro X'in arkası böyle görünüyordu

Ortaya çıkan fotoğrafta, cihazın arka panelinde ikinci bir ekrana sahip olduğu göze çarpıyor. Ayrıca akıllı telefonun Samsung Exynos 8890 yonga setinden güç aldığı belirtiliyor ve tek bir arka kamera sensörüne sahip olduğu görülüyor.

Şirket, 2017 yılında çift ekranlı akıllı telefonlar üzerindeki çalışmalarının meyvelerini toplayarak Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus'ı piyasaya sürmüştü. Akıllı telefonlar, arka kısmın sol üst köşesinde 1.9 inçlik küçük bir AMOLED ekrana sahipti. İkinci ekranda saat, bildirimler, uyarılar görüntülenebiliyor ve müzik kontrol edilebiliyordu.

Şirketin yeni Meizu 17 serisi bu ayın başlarında tanıtıldı ve ilk olarak Çin'de satışa çıktı. Meizu'nun amiral gemisi akıllı telefonları satışa çıktıktan sonra bir dakika içinde tükendi. Meizu 17'nin fiyatı 522 dolar, Meizu 17 Pro'nun fiyatı ise 607 dolardan başlıyor.