Black Shark, Realme, Meizu ve OnePlus'tan Önemli Ortaklık

Xiaomi, Vivo ve OPPO tarafından geçen şubat ayında faaliyete geçen ortak dosya transfer sistemi, Black Shark, Realme, Meizu ve OnePlus'ın da katılımıyla büyük bir ortaklık hâline geldi. Ortaklık, dünya çapında milyonlarca OPPO, Vivo ve Xiaomi kullanıcısının çok daha zahmetsiz bir şekilde dosya paylaşımı yapmasına olanak sağlıyordu.

OPPO, Vivo ve Xiaomi tarafından geçen şubat ayında kullanıma sunulan yeni dosya transfer sistemi (P2P Tansmission Alliance), bu üç markanın kullanıcılarının herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya veya hücresel veriye ihtiyaç duymadan mobil cihazlar arasında kolayca dosya aktarmalarına izin veriyordu. Yeni sistemde 20 Mbps'e kadar (veri bağlantısının gücüne bağlı olarak değişiyor) hızlarla transfer yapılabiliyor ki bu da standart Bluetooth transferlerine göre kayda değer bir iyileştirme potansiyeline sahipti.

Bugün yapılan açıklamayla birlikte bu sisteme dört yeni markanın daha katıldığı açıklandı. Black Shark, Realme, Meizu ve OnePlus da Weibo aracılığıyla yaptıkları açıklamayla birlikte yeni sisteme dâhil olduklarını duyurdu. Sistemin genişlemesiyle birlikte dünya çapında 400 milyon civarındaki kullanıcının kapsanacağı tahmin ediliyor. Black Shark'ın P2P Tansmission Alliance'ın dosya transferine uygun olabilecek cihazları bulunuyor. Bunlar, oyun telefonları Black Shark 2 ve Black Shark 3 serileri olabilir.

Google'dan kurtulmanın yolları:

Yukarıda değindiğimiz gibi Realme, Meizu ve OnePlus'ın hangi cihazlarının P2P Tansmission Alliance'ın dosya transfer sistemini destekleyeceği henüz belli değil. Öte yandan 3 kurucu üye aynı zamanda kendi geliştiriciler birliğini de kurmuş durumda. Bu birlik, Huawei'nin App Gallery'sine benziyor ancak yalnızca adı geçen 3 markayı kapsıyor. P2P Tansmission Alliance'a yönelik yeni katılımlar, Google'dan ayrılan geliştiriciler birliğine de yeni katılımlar olabileceğinin ipucu olarak görülüyor.

Yeni kablosuz dosya aktarım sistemi, kullanıcıların internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dosya, resim ve video transferi yapmasını sağlıyor. Ayrıca bir dosya göndermek için arkadaşınızla aynı telefona sahip olmanıza da gerek yok. Söz konusu dosya aktarım sistemi, daha düşük güç tüketiminin yanı sıra daha geniş bir kapsama alanına sahip Bluetooth Low Energy (BLE) destekli cihazları da destekliyor ve daha hızlı olan Wi-Fi P2P teknolojisini kullanıyor.

Öte yandan ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret savaşlarının en önemli hedeflerinden olan Huawei'nin de aralarında bulunduğu 4 Çinli teknoloji devinin önemli bir adım atmaya hazırlandıkları da biliniyor. Xiaomi, Huawei, OPPO ve Vivo; Çin dışındaki geliştiriciler için uygulamalarını eş zamanlı olarak yükleyebilecekleri bir platform oluşturacak. Uzmanlar, bu adımın Google Play Store'un egemenliğine meydan okuyacağını düşünüyor.