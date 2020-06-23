Bazı Meizu Telefonlar İçin Flyme OS 8.1 Beta Yayınlandı

Meizu, Android 10 tabanlı arayüzü Flyme OS 8.1'in beta sürecini başlattığını duyurdu. Çeşitli telefonlarda an itibarıyla kullanılabilir hale gelen beta sürüm, kullanıcılara onlarca yenilik sunuyor. Ancak bu yenilikler telefondan telefona ufak farklılıklar gösteriyor.

Çinli teknoloji şirketi Meizu, hemen hemen tüm Android telefon üreticileri gibi stok Android arayüzü yerine özelleştirilmiş bir Android deneyimi sunan Flyme OS ile akıllı telefonlarını satışa sunuyor. Şirket, Flyme OS'un yeni sürümlerini ise her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtıyor.

Meizu, bu yılki Flyme OS etkinliğini de gerçekleştirdi ve Android 10 tabanlı Flyme OS 8.1'in beta sürecini başlattığını açıkladı. An itibarıyla bazı Meizu telefonlar, Flyme OS'un son sürümünü beta sürümüyle kullanabiliyorlar.

Flyme OS 8.1 beta sürümüne yakından baktığımızda, geliştirici ekibin önemli yenilikler sunduğunu görüyoruz. Bu yeniliklerin başında ise OneMind 4.0 yapay zeka motoru, Aicy isimli sesli asistan, kullanıcı arayüzündeki genel iyileştirmeler ve oyun performansındaki artış geliyor. Ayrıca yeni beta sürümle birlikte telefonların batarya performansı da daha verimli bir hale getirilmiş durumda.

Flyme OS 8.1'in beta sürümü, telefonun neredeyse her köşesine ufak bir dokunuş gerçekleştiriyor. Örneğin artık kamera uygulaması daha işlevsel çalışıyor. Ayrıca Aicy, artık hem daha ne nazik hem de daha doğal cevaplar veriyor. Sistem arayüzünde yapılan değişiklikler ise kullanıcılara hem daha kolay hem de daha şık bir görünüm sunuyor.

Flyme OS 8.1 beta destekli Meizu telefonlar

Meizu 17

Meizu 16s Pro

Meizu 16s

Meizu 16T

Meizu 16th Plus

Meizu 16th XS

Meizu 16X

Meizu Note9

Meizu Note8

Meizu X8

Flyme OS 8.1 beta sürümü, farklı telefon modellerine farklı özellikler getiriyor. Örneğin Meizu 17 için sunulmuş olan bir özellik, Meizu 16th Plus modelinde bulunmayabiliyor. Bu yüzden eğer sizler de bu beta sürümü denemek isterseniz, öncelikle Meizu'nun sahip olduğunuz telefon için neler sunduğuna bakmanız daha doğru olabilir. Ayrıca beta sürümde çeşitli sorunların yaşanabileceğini de unutmamanız gerekiyor.