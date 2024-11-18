Meksika'da Antik Dönemden Kalma Piramit Çöktü

Meksika'da bulunan bir piramit, aşırı yağışlar ve ekstrem doğa olayları nedeniyle çöktü.

Küresel ısınma ve aşırı uçlardaki hava olayları sadece canlıları değil tarihi yapıları da tehdit ediyor. Bu durumun son örneği ise Meksika'da karşımıza çıktı. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki Michoacan piramidi, yoğun yağışların ardından çöktü. Piramidin güney duvarı çöktü ve duvardan geriye küçük taşlar kaldı.

Bu piramit, Michoacan Krallığı'nın en iyi korunmuş eserlerinden biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu yapıların arasında bir diğer piramit, bir kule, bir kale ve bazı mezarlar ortaya çıktı. Bu bölgedeki yerleşim ise 1100 yıl öncesine kadar gidiyor. Bölgede yer alan P'urhepechas adlı halk, Azteklerin imparatorluklarına katamadığı tek yerleşim birimiydi.

Hava şartları sorumlu tutuldu

Temmuz ayında bizler kuzey yarımkürede yazı yaşıyor olsak da yine kuzey yarımkürede bulunan Meksika, ağır yağmurlar ve fırtınalar ile karşılaşmıştı. Bu fırtınalar ülkede son 30 yılda yaşanan en büyük kuraklığın ardından gelmişti. Bu süreçte bazı göller de kurumuştu.

Bilim insanları, bu kuraklık nedeniyle kuruyan piramitteki çatlakların derinleştiğini ifade etti. Sonrasında da yoğun yağış bu taşların arasından girerek piramidin çökmesine neden oldu. Araştırmacılar, bir defa çatlaklar ortaya çıkıp içeri su sızmaya başladıktan sonra çöküşün kaçınılmaz hâle geldiğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan diğer çalışmalarda, dünyanın farklı yerlerindeki tarihi kalıntıların da benzer şekilde zarar gördükleri ortaya çıkmıştı.