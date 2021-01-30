Yeni Mercedes AMG GT'nin Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mercedes AMG GT'nin gelecek yıl karşımıza çıkmaya hazırlanan yeni üyesinden ilk görüntüler gelmeye başladı. Araç, ailesinin diğer üyelerine benzer genel tasarım hatlarına sahip olsa da bu kez daha keskin hatlarla gelecek gibi görünüyor.

Alman otomobil devi Mercedes, geçtiğimiz aylarda 2021 Mercedes AMG-GT Coupe'u tanıtmıştı. Sunduğu performans ile göz dolduran 2021 Mercedes AMG-GT Coupe, kusursuz tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Şimdi ise Mercedes gelecek sene karşımıza çıkaracağı yeni Mercedes AMG GT üzerinde çalışmaya başladı. Ortaya çıkan ilk render görüntülerine bakılacak olursa yeni AMG GT bir önceki nesile göre daha keskin hatlarla gelecek. Serinin genel hatlarını koruduğu görünen yeni AMG GT, özellikle aracın arka tasarımındaki ufak dokunuşlarla önceki jenerasyonlardan ayrılacak.

Yan tarafta çamurluktaki havalandırma deliklerinin önceki modellere göre daha geniş olduğu görülen yeni AMG GT'nin arkasında ince bir çizgi halinde yayılan arka farları da önceki jenerasyondan oldukça farklı görünüyor. Ortaya çıkan render muhtemelen nihai bir tasarımı göstermiyor olsa da en azından neler bekleyebileceğimizi ortaya koyuyor.

2022'nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor:

Yeni nesil AMG GT'nin yalnızca üstü kapalı bir coupe olarak satışa sunulacağı gelen ilk bilgiler arasında. Şu an için hakkında ortaya çıkan renderlar dışında çok da fikir sahibi olmadığımız Mercedes AMG GT'nin 2022'nin ilk yarısında tanıtılacağı düşünülüyor. Araç tanıtıldıktan sonra teslimatların ise 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.