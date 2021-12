Mercedes-Benz C Serisi Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyatları

Mercedes-Benz, C Serisi ile sedan segmentine yepyeni özellikler ekliyor. Mercedes-Benz C Serisi Sedan artık çok daha güvenli, çok daha yüksek performanslı ve çok daha çevik. Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ın öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına gelin biraz yakından bakalım.

Sedan segment araç denilince akla gelen ilk marka şüphesiz Mercedes-Benz oluyor. Ancak bu yazıyı okuyorsanız bildiğiniz sedanları unutun. Mercedes-Benz C Serisi Sedan2ın W205 kasası, daha önce hiç görmediğimiz özelliklerle donatılmış durumda. Yüksek güvenlik teknolojileri, yüksek performans, şık tasarım ve eşsiz bir konfor; Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ın öne çıkan özelliklerinden yalnızca bazıları.

Elbette, Mercedes-Benz C Serisi Sedan günümüz dünyasının ihtiyaçlarına uyum göstermeyi de ihmal etmiyor. Gelişmiş motor gücünü günümüz akıllı teknolojileriyle başarılı bir şekilde birleştirerek bildiğimiz sedanlardan çok daha farklı bir seri ile karşımıza çıkıyor. Gelin Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ın öne çıkan özelliklerine biraz daha yakından bakalım ve 2021 fiyat listesini görelim.

Tasarım: Mercedes-Benz C Serisi Sedan çok daha sportif

Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ı yalnızca uzaktan gördüğünüzde bile yola çıkmaya her an hazır bir canavarla karşılaştığınızı hissedeceksiniz. Dinamik ve modern ön yüzünde bulunan yeni tampon, krom bileşenler ve LED farlar; klasik sedan tasarımını bir adım daha ileri taşıyor.

Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ın direksiyonu dokunmatik kontrol tuşlarıyla donatıldı. Dijital göstergeleri artık çok daha büyük ve çok daha kullanışlı bir modernlik sunuyor. Mercedes-Benz C Serisi Sedan; Standart Donanım, EXCLUSIVE ve AMG olmak üzere üç farklı tasarımla sunuluyor.

Panoramik görünüm sunan sunroof, daha öncekilere hiç benzemeyen LED farlar, meşe ağacından yapılmış ve mat cila ile şıklık kazandırılmış özel süslemeleri Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ı benzersiz yapıyor. Hangi tasarım konseptini seçerseniz seçin, geniş özelleştirme seçenekleri ile karşılaşıyorsunuz.

Konfor: Bir araç değil, ev konforu sunuyor:

ENERGIZING konfor paketi ile hayalinizdeki arabanın değil, bir evin sunduğu konfora ulaşabileceğiniz Mercedes-Benz C Serisi Sedan; tüm mobil cihazlarınızı sorunsuzca şarj edebileceğiniz bir sisteme, akıllı telefon entegrasyonuna sahip bir medya sistemine ve klasik, modern, sportif olmak üzere üç farklı tarzda dijital gösterge ekran seçeneğine sahip.

Sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi, havalı süspansiyon sistemi, 9 ileri oranlı otomatik şanzıman ve dört çeker çekiş sistemi sayesinde Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ın yolda ilerlediğini bile anlayamayacak kadar rahat bir seyahat deneyimi yaşayacaksınız.

AIR-BALANCE paketi, KEYLESS-GO paketi, eşya gözü paketi, konforlu koltuk paketi, akustik konfor paketi, akıllı telefon entegrasyon paketi ve ergonomik koltuk paketi gibi seçeneklerden size en uygun olanları tercih ederek Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ın en küçük detaylarının bile sizin rahatlığınıza uygun olduğundan emin olabilirsiniz.

Güvenlik: Şık ve güçlü olduğu kadar güvenli bir Mercedes-Benz C Serisi Sedan:

Mercedes-Benz mühendisleri tarafından geliştirilen özel bir güvenlik konsepti bulunuyor. Mercedes-Benz Intelligent Drive adı verilen bu güvenlik konsepti sayesinde sürüş yardımı ve güvenlik, aracın park edilmesi, ışık ve görüş, yürüyen aksam, bağlantılar konusunda her zaman yanınızda olacak akıllı bir yardımcıya sahip oluyorsunuz.

Ayna paketi, alarm paketi, park paketi, 360° kamera, geri görüş kamerası, sürüş yardım paketi, şerit paketi, arka koltuk güvenlik paketi gibi seçeneklerden size en uygun olanları tercih ederek Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ı çok daha güvenli bir hale getirebilirsiniz. Bu paketlerden her biri, Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ın her bir detayını içinizi rahat ettiren bir güvenlik ile donatacak

Mercedes-Benz C Serisi Sedan teknik özellikleri:

C 200 4MATIC Edition 1 AMG motor

1496 ccm 4 silindir

150 kW + 15 kW performans

9 ileri oranlı otomatik şanzıman

162 g/km CO2 emisyon

100 km’de 7.1 litre yakıt tüketimi

0-100 km/h hızlanma 7.1 saniye

Azami hız 241 km/h

4.7 metre uzunluk

2 metre genişlik

1.4 metre yükseklik

1705 kilogram boş ağırlık

455 litre bagaj hacmi

Geri görüş kamerası

THERMATIC iki bölgeli otomatik klima sistemi

12.3 inçlik dijital gösterge paneli

11.9 inçlik merkezi medya ekranı

Aktif Takip Yardımcısı

Kör Nokta Yardımcısı

PRE-SAFE® sistemi

Aktif Hız Sınırı Uyarlama Yardımcısı

Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı

Rota bazlı hız uyarlaması

Mercedes-Benz C Serisi Sedan 2021 fiyatları:

Mercedes, 2.5 milyon kişiye ulaştığı bu W205 kasa kodlu bu C Serisi, 2021 yılında yerini W206'ya bıraktı. Bu nedenle W205'in sıfırı artık satılmıyor, haliyle güncel bir fiyat listesi yok. Fakat oldukça tutulan ve yollarda sıkça gördüğümüz bu modelin ikinci el piyasası da oldukça hareketli. W205 Mercedes-Benz C Serisi 2021 fiyatları, ikinci elde 1.250.000 TL ve 1.500.000 TL arasında değişiyor.

İlk çıkışından bu yana sedan segment araçlara yeni bir soluk getiren Mercedes-Benz C Serisi Sedan’ın öne çıkan özelliklerini anlattık ve 2021 fiyatlarından bahsettik. Mercedes-Benz C Serisi Sedan hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.