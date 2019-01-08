Otomobil üreticileri, seri üretim otomobillerinin yanı sıra oldukça ilgi çekici konsept otomobiller de üretiyorlar. Baktıkça hayranlık uyandıran bu otomobiller, genellikle firmaların tanıtımı için kullanılıyor. Bu yazımızda sizler için görünüşleriyle şaşırtıp, aynı zamanda kendine hayran bırakacak konsept otomobilleri listeledik.

Otomotiv endüstrisi, sıkça karşılaşılan tasarımların aksine bazen de başka hiçbir örneği olmayan otomobillere ev sahipliği yapıyor. Yıllarca süren tasarım süreçlerinin ardından, seri üretime uygun olan araçlar piyasaya sürülürken; ilginç tasarımlara sahip olmasına rağmen seri üretime uygun olmayan araçlar, konsept otomobil kategorisinde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Otomobil üreticileri tarafından az sayıda üretilen bu araçlar, yüksek maliyetleriyle de dikkat çekiyor. Hatta kimi zaman bu araçların satış fiyatları, üretici şirket tarafından açıklanmayabiliyor.

Yollarda görmeye alışık olmasak da otomobil fuarlarında karşımıza çıkan otomobillere göz attığımız yazımızda, tasarımıyla uzaydan gelmiş hissi uyandırabilecek yakın geçmişten ve günümüzden 10 konsept otomobil bulunuyor. Gelin bu şaşırtıcı tasarımları hep birlikte inceleyelim.

1. BMW / E25 Turbo:

1972 yılında BMW’nin Almanya’daki üretim tesislerinde üretilen E25 Turbo’nun asıl amacı, üretildiği yıl Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Almanya’ya gelen turistlerin ilgisini çekmek ve BMW’nin reklamını yapmaktı. Yakın tarihin yüksek performans veren konsept otomobillerinden olan araçta, 276 beygir gücünde turbo-şarjlı bir motor kullanılmıştı. Saatte 250 km hıza ulaşabilen E25 Turbo, 0’dan 100’e 6 saniyede çıkabiliyordu. Seri üretimi için hiçbir zaman onay alamayan E25 Turbo’nun bazı parça tasarımları, daha sonra seri üretime geçen birçok BMW modelinde kullanılmıştı.

2. Subaru / F-624 Estremo:

1987 yılında tasarlanan F-624, hem o yıllar hem de günümüz için oldukça farklı bir tasarıma sahip. 2000 yılında ortaya çıkan aile sedan araç konseptine ilham veren F-624 Estremo, 4 çeker olma özelliğine sahipti. Çift-turbolu 2.7 litrelik bir Subaru motoru taşıyan F-624, konsept otomobil olmanın ötesine geçemese de, birçok özelliği 90’larda üretilen Subaru modellerine ilham olmuştu.

3. Lexus / LF-A Concept 2005:

2005 yılında Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ilk kez görüntülenen Lexus LF-A Concept, Lexus’un lüks detayları ile donatılmış bir spor otomobil olarak dikkat çekiyor. 500 beygir gücüne sahip güçlü motoruyla ve saatte 320 km hızıyla öne çıkan bu konsept otomobil, 2010 yılında üretilmeye başlanan Lexus LFA’nın tasarımının da temelini oluşturmuştu.

4. Mercedes-Maybach / Vision 6 Cabriolet

Tasarımı ile adeta bir lüks bir tekneyi andıran Vision 6 Cabriolet, 2017’de düzenlenen Uluslararası Motor Show Fuarı’nda ilk kez karşımıza çıkmıştı. Lüksün sınırlarını zorlayan bu otomobil, 750 beygir gücünde bir motor ile desteklenmişti. 500 km menzile sahip olacağı iddia edilen elektrikli motoruyla da dikkat çeken Vision 6 Cabriolet’in ulaşabileceği maksimum hız saatte 250 km olarak açıklanmıştı.

5. Toyota / GR HV

2017’de Tokyo Motor Show’da tanıtılan Toyota GR HV, hibrit motora sahip bir spor otomobil olma özelliğini taşıyor. Standart otomatik şanzımanına ek olarak değiştirilebilir 6 vites manuel modu da bulunan Toyota GR HV’nin performansı hakkında resmi bilgiler paylaşılmasa da, aracın 250 beygir gücünde 2.0 litrelik bir elektrikli motoru olduğu tahmin ediliyor.

6. Lamborghini / Terzo Millennio

2017 yılında tanıtılan Terzo Millennio, Lamborghini ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’nin ortak çalışmasının bir ürünüydü. Lamborghini’nin agresif çizgilerinden ödün vermeden tasarlanan otomobilde, MIT mühendislerinin dokunuşları inanılmaz bir aracın ortaya çıkmasını sağlamıştı. 4 elektrikli motoru ve gövdesinde oluşan çatlakları kendi kendine onarabilen karbon fiber yapısıyla dikkat çeken Terzo Millennio, saatte 305 km hıza ulaşabiliyordu.

7. Pininfarina / HK GT

Ünlü otomobil üreticilerine yaptığı harika tasarımlarla tanınan Pininfarina’nın HK GT modeli, 2018’de düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Dikkat çeken tasarımıyla fuarın yıldızı olan Pininfarina HK GT, Pininfarina’nın Hong Kong merkezli bir teknoloji şirketi olan Hybrid Kinetic Group ile yaptığı ortak çalışmanın sonucu üretildi. 1.073 beygir gücündeki elektrikli motoru sayesinde saatte 350 km hıza ulaşabilen Pininfarina HK GT, belki de önümüzdeki yıllarda seri üretime alınabilir.

8. Mercedes-Benz / EQ Silver Arrow

1937 yılında yapılan tasarımı, günümüze uyarlayıp 2018’de EQ Silver Arrow’u üreten Mercedes-Benz oldukça şaşırtıcı bir aracı otomobil dünyasına kazandırdı. Elektrikli motoru sayesinde neredeyse sessiz çalışan EQ Silver Arrow, saatte 433 km hıza ulaşabiliyor. Şu an yalnızca konsept aşamasında kalan EQ Silver Arrow, gelecekte seri üretime alınabilir.

9. Aston Martin / Lagonda Vision Concept

2018’de gördüğümüz bir diğer konsept araç da Aston Martin tarafından tasarlanan Lagonda Vision Concept. Yaşattığı lüks deneyimin yanında yüksek performans da sunan bu otomobil, aynı zamanda otonom sürüş teknolojileri kullanılarak tasarlanmıştı. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dikkatleri üzerine çeken Lagonda Vision Concept’in 2021 yılında üretilmeye başlanması bekleniyor.

10. Volvo / 360C

Volvo 360C, tasarımı ve özellikleri ile listemizin en ilginç aracı olabilir. Otonom sürüş teknolojisi ile tasarlanmış 360C’de sürücü koltuğu bulunmuyor. Elektrikli bir motor ile çalışacak 360C’nin teknik özellikleri henüz açıklanmadı. 2018 yılında Volvo tarafından tanıtılan 360C’nin ne zaman ve kaç tane üretileceği de bilinmiyor.

Otomotiv dünyasının ilgi çekici araçlarını incelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde otomobiller hakkında farklı içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer siz de otomobillere hayranlık duyuyorsanız takipte kalın :)