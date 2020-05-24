Autocar’a açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Ar-Ge Başkanı Markus Schafer, firmanın önceliğinin elektrikli otomobiller olduğunu söyledi. Diğer platformlarda otomobiller üretmeye devam edeceklerini söyleyen Schafer, şirket olarak elektrikli otomobiller konusunda kesin bir karara vardıklarının da altını çizdi.

Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan otomotiv endüstrisinde firmalar, teknolojinin gelişimine ayak uydurmak istiyor. Bu kapsamda birçok otomobil üreticisinin evrimleşme ve önde olma stratejilerinin merkezinde ‘elektrikli otomobiller’ yer alıyor. Autocar’a göre Almanya, Stuttgart merkezli lüks otomobil devi Mercedes-Benz de bu stratejiyi benimseyen firmalardan biri.

McLaren, Volkswagen ve Audi gibi önemli markaların aksine sentetik yakıtların, günümüzde kullandığımız fosil akaryakıtların alternatifi olabileceğine inanmayan Mercedes, bu yakıt türünü ‘sürdürülebilir’ veya ‘güvenli’ bir çözüm olarak görmüyor. Bu kapsamda son dönemlerde AMG GT 53 ve GLE-Class SUV gibi hibrit güç aktarma organlarını kullanan otomobiller üreten Alman devinin Ar-Ge başkanı Markus Schafer, “Öncelikle hedefimizin elektrik olacağına dair net bir karar verdik” dedi.

Mercedes, geleceğin otomotiv dünyasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor:

Çoğu otomobil üreticisi, yeni elektrikli araçların araştırılması ve geliştirilmesi için milyonlarca dolarlık yatırımlar yaparken bazı firmaların başka planları bulunuyor. Bunlardan biri olan McLaren, kaynaklarını elektrikli otomobillere ayırmak yerine içten yanmalı motorun hayatta kalması için sentetik bir yakıt seçeneği geliştirmeyi tercih etmişti.

Sentetik yakıtlar gerçekçi bir alternatif olsa bile, geleceğin elektrikli arabaların üzerine kurulacağı açık bir gerçek. Tam bu noktada Mercedes de geleceğin şimdiden şekillenen pastasından kendi payını almak için bazı adımlar atıyor. Bu noktada daha yeşil teknolojinin ilerlemesi, yakın gelecekte firmaların yüksek gelirler elde etmesine pek yardımcı olmayacak olsa da çevre için olumlu sonuçları olacağı şüphesiz bir gerçek.

Autocar’a yaptığı açıklamalarda önceliklerinin elektrikli otomobil olacağını söyleyen Schafer, ayrıca yeni platformlar geliştirmeye devam edeceklerinin, kullanıcı ve hükümetlerin isteklerini takip edeceklerinin de altını çizdi. Firmanın yapılan açıklamalar doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda nasıl otomobiller tanıtacağını merakla bekliyoruz.